Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr an einer Verkehrsinsel in Weissenberg-Rothkreuz zwei Verkehrsschilder umgefahren. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden an den beiden Verkehrszeichen wird auf etwa 500 Euro beziffert.

