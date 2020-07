Auto und Motorrad stoßen zusammen

Beim Abbiegen in die Kirchstraße in Weißensberg hat ein Autofahrer am Mittwoch um 11.30 Uhr die Vorfahrt eines dort fahrenden Motorradfahrer missachtet. Auto und Motorrad kollidierten. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenahaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro.