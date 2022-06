Auffahrunfall wegen zu viel Verkehr

Bei einem Auffahrunfall am frühen Samstagnachmittag an der B 12 ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet musste ein Autofahrer, der bei Niederhaus auf die B 12 abbiegen wollte, wegen des Verkehrs anhalten. Deshalb stieß das Auto hinter ihm gegen sein Fahrzeugheck. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 4000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall passierte am Samstag in Lindau in der Reutiner Straße. Hier verletzte sich niemand, aber der Sachschaden liegt laut Polizei bei über 10 000 Euro. Ein Autofahrer musste wegen eins Radfahrers, der den Fahrstreifen wechselte, abbremsen. Der Autofahrer dahinter bemerkte das zu spät und fuhr auf.