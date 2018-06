Auch die Weihergeister starten in die Fasnacht

Mit dem Häsabstauben am Dreikönigstag läutete auch die Narrenzunft Weißensberger Weihergeister die Fasnacht 2013 ein. Die Narren eröffneten die Saison am Weißensberger Weiher mit der bildlichen Darstellung über die Herkunft der Weihergeister und der beiden Einzelfiguren Weihermeister und Gugger von Loch. Sie tanzten ihren Brauchtumstanz, zogen gemeinsam zur Festhalle und entzündeten mit dazugehörigem Gedicht das Narrenlicht.

Dass die Häskontrolle nicht nur Symbolik ist, erfuhren einzelne Hästräger hautnah vom Häswart Hans Weishaupt. Im Anschluss gab es die Laufbändel, eine Fasnachtsbelehrung und ein gemeinsames Essen, getreu der urkundlichen Überlieferung des Heilig-Geist-Spitals aus dem Mittelalter. Begeisterten Applaus erntete die neu formierte Kindertanzgruppe für die selbst choreographierten Tänze von Yvonne Grübel, Annett Letzel und Konny Kranz.

Hoch erfreut zeigte sich die Zunftmeisterin Sabine Nussbaum über neun Hästräger, die nach bestandener Aufnahmeprüfung und dem Gelöbnis ihr Probejahr erfolgreich beendet haben und nun als Vollmitglieder in ihren selbst genähten Häsern die Zunft und das Zunftleben bereichern werden. Damit ist die Weihergeisterschar auf 160 Hästräger angewachsen.

Der Terminkalender der Zunft gestaltet sich abwechslungsreich. Kindergartenbefreiung, die Teilnahme am Narrenbaumstellen, der fasnächtliche Familiengottesdienst und die Geldbeutelwäsche bilden heuer die Schwerpunkte im Dorf. Auswärts zeigt sich die Zunft unter anderem in Baienfurt, Schönau, Weißensberg, Dillingen, Isny und Lindau sowie in Fussach und Feldkirch.

Weitere Informationen über die Weihergeister gibt es per E-Mail: zunftmeister@weihergeister.de oder auf der Website

www.weihergeister.de.