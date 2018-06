„Auch die Feuerwehr hat kürzer treten müssen“

„Man darf nicht nur schimpfen, sondern muss sich auch für das gesellschaftliche Allgemeinwohl engagieren“, deswegen kandidierte Obstbaumeister Klaus Strodel einst für den Weißensberger Gemeinderat. Insgesamt zwölf Jahre, sprich zwei Funktionsperioden lang, war er dabei. Zudem war er im Ausschuss Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe aktiv. „Arbeitstechnisch bedingt“ wollte er bei den jüngsten Kommunalwahlen nicht mehr antreten, denn der Betrieb nehme ihn immer mehr in Anspruch, sagt er.

„Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen, die Gemeinde liegt mir einfach am Herzen“, erklärt Strodel sein Engagement im Kommunalparlament. Schließlich sei auch schon der Vater Gemeinderat gewesen. Nach dessen Ausscheiden dann selbst zu kandidieren, dafür hielt sich der heute 39-Jähige damals für „noch zu jung“. Bei der nächsten Wahl sei er von der CSU gefragt worden, ob er antreten will. Dass er schließlich ja sagte, hängt maßgeblich damit zusammen, dass er „die Interessen der Landwirte vertreten“ wollte. Davon gebe es nämlich in Weißensberg heute gerade noch fünf, vor 70 Jahren seien es noch 74 gewesen, weiß er vom Vater.

Behutsamer Flächenverbrauch ist ihm ein Anliegen

Daher sei ihm auch ein „behutsamer Flächenverbrauch“ stets ein wichtiges Anliegen gewesen, beteuert der Obstbauer und erinnert gleichzeitig daran, dass in Bayern pro Tag rund 20 Hektar an Flächen überbaut beziehungsweise durch Straßen versiegelt werden. „Ein Privatmann hat in der Regel mit Landwirtschaft nicht viel am Hut, deshalb fehlt ihm oft das Verständnis, wenn es beispielsweise um das Abtreten eines Grundstücks geht“, sagt Strodel. In den vergangenen 30 Jahren sei in Weißensberg so viel gebaut worden. Daher sei es wichtig gewesen, diese Entwicklung einzubremsen. „Das Ausweisen von Bauland muss maßvoll erfolgen“, sagt er. Auch „Einheimische, die sich am Gemeindeleben aktiv beteiligen, sollten berücksichtigt werden“, und weniger diejenigen, die „nur zum Schlafen da sind“, verweist Strodel auf die relativ hohe Anzahl an Ferienwohnungen und -häuser.

Nach sechs Jahren für die CSU saß Strodel am Ende für die Freie Wählerschaft im Gemeinderat. Das politische Ehrenamt habe ihm „großen Spaß gemacht“ und er habe „viel gelernt“, meint er. Zudem hätten die Gemeinderäte in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Bürgermeister „viel bewegt“. Dazu gehörten etwa das neue Schützenheim, der Bauhof, die Feuerwehr, der Bau des Lärmschutzwalls und die Unterstützung der Vereine. Aber auch dass man Unternehmen wie Rausch und Tecnotron am Ort halten sowie Mercedes neu ansiedeln konnte, sei als großer Erfolg zu werten.

Der neue Gemeinderat werde sich neben der Kanalisation und Verkehrsberuhigung in Rothkreuz auch mit Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der Bahn-Elektrifizieung befassen müssen, umreißt der Obstbauer die anstehenden Themen. Diese wird er aus der Distanz verfolgen, denn nun kann er sich wieder mehr der Familie und dem Betrieb widmen. „Auch die Feuerwehr hat kürzer treten müssen – jetzt habe ich vielleicht auch wieder mehr Zeit, um bei den Übungen öfter präsent zu sein“, sagt er. Ob er vielleicht später wieder mal für den Gemeinderat kandidieren will? „Sag‘ niemals nie – vielleicht wenn meine Kinder mal so weit sind, dass sie den Betrieb übernehmen können“, will Strodel die erneute Übernahme eines Gemeinderatsmandats nicht für alle Zeit ausschließen.