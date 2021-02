Andreas Baur will im Weißensberger Rat die Interessen der Landwirte vertreten und den dörflichen Charakter erhalten

War Andreas Baur früher „politisch eher neutral“, wie er sagt, so hat sich das mit seiner Wahl zum Gemeinderat grundsätzlich geändert. „Wenn ich übers Land fahre und sehe, dass es immer weniger Landwirtschaftsbetriebe gibt, weil diese verkauft oder verbaut werden – dann ist klar, dass es einen geben muss, der die Interessen der Landwirte vertritt“, erklärt der Bio-Landwirt im Gespräch mit der LZ. Dies sei auch der wesentliche Grund gewesen, für die Freie Wählerschaft Weißensberg zu kandidieren. Baurs gutes Abschneiden bei der Wahl zeigt denn auch, dass es nach dem Abgang von Peter Ganal im Gemeinderat wieder einen Vertreter der Landwirte geben sollte.

Von seinem Vater, von dem er vor gut drei Jahren den Hof in Lampertsweiler übernommen hat, weiß Baur, dass es „in Weißensberg früher noch über 60 Landwirtschaftsbetriebe gab“. Davon seien heute allerdings nur noch vier übrig. Daher gelte es, „die noch vorhandenen Betriebe zu unterstützen und zu erhalten“, betont der 34-Jährige. Doch was kann er als Ratsmitglied in dieser Hinsicht überhaupt bewirken? Als Beispiel nennt Baur die „Pachtflächen, von denen immer weniger zur Verfügung stehen“. Der Rat müsse daher abwägen, ob ihm der Erhalt von Landwirtschaftsflächen oder eine Bebauung wie etwa im Gewerbegebiet Rothkreuz wichtiger ist. Ein weiteres Problem beim Bauen im Außenbereich seien die landwirtschaftlichen Emissionen, in Form von Geruch und Lärm, wodurch sich besonders Bewohner von Neuansiedlungen belästigt fühlten, so der Landwirt. Baur ist auf dem elterlichen Hof aufgewachsen. Nach der Ausbildung zum Industrie-Mechaniker besuchte er die Landwirtschaftliche Berufsschule, die er als staatlich anerkannter Landwirt abschloss. 2009 hat die Familie auf biologische Landwirtschaft umgestellt, „nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten, sondern auch aus Überzeugung“, wie er selbst betont. Heute seien die 40 Milchkühe der Haupterwerb, „sie sichern überwiegend das Einkommen“. Weil man aber mit dieser Betriebsgröße auf Dauer nicht mithalten könne, habe sich die Familie mit Ferienwohnungen ein zusätzliches Standbein geschaffen, so Baur.

Wie viele andere Weißensberger kann der Bio-Landwirt auf ein reges Vereinsleben verweisen, ergänzt durch vielseitiges ehrenamtliches Engagement. So ist er seit rund 20 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Weißensberg. Darüber hinaus hat er sich dem Narrenverein im benachbarten Achberg, den „Kolderar“, angeschlossen. Und schließlich ist er auch noch Beisitzer in der Bioland-Gruppe Westallgäu und der Milcherzeugergemeinschaft Schlachters.

Baur, der im Gemeinderat auch Mitglied im Haushaltsausschuss und im Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe ist, sieht seine Aufgabe im Ratsgremium nicht nur in der Interessensvertretung von ein paar Bauernhöfen.

In erster Linie liegt ihm die Erhaltung des Dorfbildes, sprich des dörflichen Charakters von Weißensberg, am Herzen, wie er betont. Und dabei spiele auch „die Pflege von Wiesen und Bäumen“ eine besondere Rolle. Baur: „Letztendlich geht es darum, dass Landwirtschaft und Besiedelung miteinander in Einklang stehen.“

Durch seine Arbeit im Rat verstehe er zunehmend besser den Hintergrund von Bauvorhaben und die gemeindliche Entwicklung. So zeige ihm das Beispiel Edeka in Rothkreuz die Vor- und Nachteile eines solchen Projekts, was manchmal einer Gratwanderung gleichkomme.

Er selbst, so Baur weiter, sehe seine Schwerpunkte und Ziele im Bau von altersgerechten Wohnungen, damit die Alten am Ort bleiben können. Nicht weniger wichtig sei die geplante Erweiterung der Kita, „auch für uns selbst als junge Familie mit zwei Kindern“.

Gedanken mache Andreas Baur sich auch wegen der Schule, die für Weißensberg „unbedingt erhalten bleiben muss“. Denn im Unterschied zu früher, als sie teilweise noch Hauptschule war, gebe es heute nur noch vier Klassen.

Mit Blick auf die nächsten Jahre hofft Baur, dass die Gemeinde – vor allem in finanzieller Hinsicht – künftig noch genauso gut dasteht wie heute, damit die anstehenden Projekte entsprechend zu Ende geführt werden können.

Dazu gehöre vor allem das geplante Dorfzentrum, das es „in dieser Form bisher nicht gab“. Er wünsche sich, dass dort „Leben entsteht“, kurzum einen „lebendigen Mittelpunkt“. Dabei sollte auch an die Jugend gedacht werden, die einen Aufenthalt und einen Treffpunkt brauche – vielleicht irgendwo beim Sportplatz.

Abschließend appelliert der Bio-Landwirt an die Gemeinde: „Insbesondere beim Verkauf, aber auch beim Kauf von Grundstücken, sollte die Gemeinde ihre Entscheidungen sehr vorsichtig, umsichtig, nachhaltig, kritisch und zukunftsgewandt treffen.“