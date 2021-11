Acht Jugendliche absolvieren erfolgreich die Modulare Truppausbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die einzelnen Module für die Bereiche Funk, Erste Hilfe und Standortausbildung in den letzten Monaten absolviert wurden, durften wir nun acht Jugendliche zum Basismodul in Nonnenhorn anmelden.

An sieben Abenden wurden Themen, wie Fahrzeugtechnik, Rechte und Pflichten, Organisation Feuerwehr sowie Geräte zur Technischen Hilfe und Brandbekämpfung nochmal intensiv geschult. Am Donnerstagabend wurde dann die theoretische und am Samstag die praktische Prüfung abgenommen.

Wir dürfen stolz unseren neuen Truppmännern und -frau zur bestandenen Modularen Truppausbildung (MTA) gratulieren und freuen uns auf noch mehr Unterstützung unserer aktiven Mannschaft.

Alle Teilnehmer haben diese Prüfungen mit Bravour bestanden. Herzlichen Glückwunsch!