57-Jähriger wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt

Ein 52-jähriger Lindauer hat am Freitag gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad in Rothkreuz den Radweg neben der B 12 in Fahrtrichtung Wangen befahren. Zeitgleich hatte ein 57-jähriger Lindauer seinen Kleintransporter in Richtung Lindau halbseitig auf diesem Gehweg, auf Höhe eines Geschäfts, geparkt, um dort Reisig auszuladen. Die Hecktüren des Transporters waren geöffnet. Der 57-Jährige befand sich hinter seinem Fahrzeug, und genau in dem Moment, als der Radfahrer an dem abgestellten Auto vorbeifahren wollte, wollte der 57-jährige den Gehweg überqueren. Der Radler bremste sofort sehr stark, fuhr mit dem Vorderrad seines Rades noch gegen den Fuß des 57-Jährigen und stürzte daraufhin.

Er zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.