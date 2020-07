56-Jähriger fährt an roter Ampel auf

Ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer hat am Montagnachmittag mit seinem Auto die A 96 an der Anschlussstelle Sigmarszell verlassen und musste sein Fahrzeug am Ende der Ausfahrt aufgrund einer roten Ampel abbremsen, so die Polizei. Ein dahinter fahrender 56-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Unfallverursacher musste ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro bezahlen.