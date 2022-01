31-Jähriger schleudert aus einer Kurve in den Gegenverkehr

Ein 31 Jahre alter Autofahrer aus Lindau ist am Samstag in Weißensberg zu schnell um eine Kurve gefahren und in den Gegenverkehr geraten.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wollte der Mann am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Auto von der Kirchstraße nach links auf die B 12 abbiegen. Weil er zu schnell unterwegs war, brach das Heck seines Autos aus. Er geriet ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Frau klagt über Schmerzen

Der 31-Jährige fuhr nach dem Zusammenstoß noch über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Eine Beifahrerin aus dem Mercedes klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Sie wurde daraufhin zur Kontrolle in das Lindauer Krankenhaus gebracht.

Während der Mercedes so stark beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste, konnte der Unfallverursacher noch weiterfahren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 13 000 Euro.