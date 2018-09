29-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto.

Ein 29-jähriger Fahrer hat sich am Sonntag mit seinem Auto überschlagen. Der Mann war auf der Staatsstraße Richtung Wangen unterwegs, als er auf Höhe Lampertsweiler in Richtung Lindau aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden an in Höhe von etwa 15 000 Euro und Flutschäden. Der Fahrer blieb unverletzt, berichtet die Polizei.