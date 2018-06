23-Jähriger Wangener stirbt bei Motorradunfall

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Motorradunfall in Schwatzen gestorben. Der junge Mann war mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Zu dem tödlichen Unfall ist es gegen 22.50 Uhr auf der Staatsstraße 320 zwischen Schwatzen und Roggenzell gekommen. Der 23-jähriger Wangener fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Wangen, als ihm ein 59-Jähriger aus dem Saarland mit seinem Auto entgegenkam. Auf Höhe der Abzweigung nach Hüttenweiler kam es laut Polizeibericht aus noch unbekannten Gründen zu dem Unfall. Das Motorrad verkeilte sich im Auto und fing Feuer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Da es keine neutralen Zeugen für den Unfall gibt, ordnete die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Unfallsachverständigen an, der den Unfallhergang klären soll. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt. Die Straße war für Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme rund 3,5 Stunden lang gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. An der Unfallstelle waren 20 Mann der umliegenden Feuerwehren zur Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. (lz)