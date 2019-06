Auf der Kreisstraße LI2 in Fahrtrichtung Lindau kam es am frühen Freitagabend, 28. Juni, zu einem Rehunfall. Hierbei sprang laut Mitteilung der Polizei kurz vor der Unterführung ein Reh von links auf die Straße, sodass ein Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte und das Reh mit seiner Stoßstange erfasste. Das Tier erlag sofort seinen Verletzungen. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.