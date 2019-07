13 000 Euro Zuschuss für Soccer-Court

An der Neuerrichtung eines Fußball-Kleinspielfelds auf dem Sportgelände in Sigmarszell-Schlachters wird sich die Gemeinde Weißensberg mit 13 000 Euro beteiligen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Gesamtkosten für den sogenannten Soccer-Court, der eine Fläche von 30 mal 15 Meter aufweisen wird, liegen bei 39 000 Euro. Neben Weißensberg übernehmen die Gemeinde Sigmarszell und der TSV Schlachters jeweils ein Drittel der Kosten. Der TSV hatte bei den beiden Gemeinden einen entsprechenden Zuwendungsantrag gestellt.

Bürgermeister Hans Kern sprach in der Sitzung von einem „sinnvollen“ Vorhaben, das unterstützt werden solle. Lindau habe bereits zwei vergleichbare Projekte in Aeschach und Zech umgesetzt, und auch Bodolz wolle demnächst beim Sportplatz ein solches Kleinspielfeld errichten. Der Zuschuss in Höhe von 13 000 Euro stelle einen „Maximalbetrag“ dar – möglicherweise würden die Drittelanteile am Ende auch günstiger ausfallen, da der TSV Schlachters bereits einiges an Vorleistungen erbracht habe, sagte Kern.

Kunstrasenbelag soll her

Zwar hatte der TSV schon einmal, nämlich im Jahr 2012, auf dem ehemaligen Hartplatz in Eigenleistung einen gebrauchten Soccer-Court aufgebaut, der mit jeweils 4000 Euro von den beiden Gemeinden bezuschusst worden war. Allerdings musste dieser bereits nach zwei Jahren dem neuen Kunstrasen-Spielfeld weichen und wieder abgebaut werden.

Bei der Planung für den neuen Soccer-Court hatte der Verein festgestellt, dass der Belag und die darunter liegenden Elastikmatten des alten Courts so sehr geschädigt sind, dass sie nicht wiederverwendet werden können. Für das neue Kleinspielfeld soll nun ein Kunstrasenbelag angeschafft werden, der mit rund 30 000 Euro den Löwenanteil an den Gesamtkosten einnimmt.