Österreicherin provoziert Unfall auf der Autobahn

Einen Autounfall haben Polizeibeamte am Freitag gegen 15.35 Uhr auf der A 96 beobachtet. Eine 69-jährige Österreicherin fuhr an der Anschlussstelle Sigmarszell auf die Autobahn, in Fahrtrichtung Lindau, auf. Auf der Überholspur befand sich zeitgleich ein 34-jähriger Autofahrer aus Ludwigsburg. Die Österreicherin fuhr laut Polizei nach dem Beschleunigungsstreifen sofort über die rechte auf die linke Fahrspur, ohne dies anzukündigen, um eine Laster zu überholen. Zudem benutzte sie die rechte Fahrspur nur zum Überqueren. Der 34-Jährige konnte mit seinem Sportwagen trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den Wagen der Österreicherin nicht mehr verhindern. Ein Ausweichen war nicht möglich, da zwischen Leitplanke und Lastwagen kein Platz war.

Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 28 000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten weiterfahren. Die Österreicherin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach dem Einfädeln einfach auf die Überholspur zu wechseln und nicht auf den durchgehenden Verkehr zu achten, wird als grob verkehrswidrig und rücksichtslos angesehen.