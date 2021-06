Zwei Fehlalarme: Feuerwehr Wasserburg mehrmals im Einsatz

Mehrmals ist die Feuerwehr Wasserburg am Donnerstag ausgerückt - glücklicherweise kam aber nichts und niemand zu schaden. Um 11.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Feuerwehr Hege zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. In dem Beherbergungsbetrieb war laut Feuerwehr aber schnell klar: Fehlalarm. Durch Reinigungsarbeiten wurde die Anlage ausgelöst. Zwei Löschfahrzeuge und 17 Personen sind ausgerückt.

Gegen 21 Uhr dann ein weiterer Alarm. Ein Radfahrer hörte in einem Gebäude in der Nonnenhorner Straße einen Rauchmelder. Richtigerweise, so die Feuerwehr Wasserburg, hat er daraufhin den Notruf gewählt. Durch den Schlüssel eines Nachbarn konnten die Einsatzkräfte eintreten. Auch hier stand schnell fest, dass der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte.

Polizei und Feuerwehr rückten nach 20 Minuten wieder ab. Drei Fahrzeuge und 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Fünf weitere waren am Gerätehaus in Bereitschaft.