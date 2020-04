In der Sonnhaldenstraße in Wasserburg ist es am frühen Samstagabend zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen, teilt die Polizei mit. Eine 76-jährige Autofahrerin wurde in einer S-Kurve von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah dadurch ein entgegenkommendes Auto. Die beiden stießen frontal zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 10 000 Euro. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.