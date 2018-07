Zweckverband Hege baut umweltgerechte Seniorenwohnungen

– Die drei neuen Gebäude des Seniorenheims Hege werden nicht nur als Passivhäuser gebaut, sondern gleichzeitig auch mit umweltfreundlichen Baustoffen. Mit der Entscheidung für diese ökologische Bauweise haben die Mitglieder des Zweckverbands grünes Licht für ein Pilotprojekt gegeben, das den Neubauten „das Tüpfelchen auf dem i“, verleihen soll.

Von unserer Mitarbeiterin Isabel Kubeth de Placido

Denkbar knapp, aber trotzdem dafür, so ist das Ergebnis der Abstimmung der Mitglieder des Zweckverbands des Seniorenheims Hege ausgefallen. Es ging darum, ob die neuen Seniorenwohnungen in Hege ökologisch gebaut werden sollen oder nicht. Hierzu lag dem Gremium, das sich aus Mitgliedern des Gemeinderates aus Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg zusammensetzt, ein Dienstleistungsangebot des Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) vor. Dieses Angebot umfasst verschiedene Leistungen, die für das umweltgerechte Bauen der Seniorenwohnungen notwendig sind. So werden beispielsweise die Handwerker über ökologische Baumaterialien aufgeklärt und anschließend wird kontrolliert, ob diese Materialien tatsächlich auch verwendet wurden. Zudem enthält das Angebot die Zertifizierung der Neubauten als Passivhäuser. Bereits in einer zurückliegenden Sitzung hatte sich der Zweckverband dafür entschieden, die Seniorenwohnungen im Passivhausstandard zu bauen. Damit käme man nahezu ohne Heizkosten aus.

Dass ökologisches Bauen durch den Verzicht auf bestimmte Baustoffe nicht nur umweltgerecht und energieeffizient ist, sondern vor allem „Menschengerecht“, sprich gesünder, ist, das erklärte Karl Torghele, Präsident des Zentrums für Umwelttechnik Spektrum in Wien. Zusammen mit der eza will er das ökologische Bauen auch in Deutschland etablieren. Torghele erklärte, dass die Schadstoffkonzentration, die bei zahlreichen Messungen in der Luft von Innenräumen festgestellt wurden, weitaus höher liege als draußen. „Die meist befahrenste Straße in Vorarlberg ist ein Luftkurort im Vergleich zum Innenraum“, verdeutlichte er die Situation. Unter dem Aspekt, dass der Mensch 90 Prozent seiner Zeit in Gebäuden verbringe, „das Haus quasi zur dritten Haut wird“ und die meisten dieser Schadstoffe durch Baustoffe verursacht werden, stimmte das Gremium dem Dienstleistungspaket mit fünf zu vier Stimmen zu. Auch wenn es rund 50 000 Euro Mehrkosten, die Torghele einzukalkulieren riet, verursachen wird. Denn allein das Gesamtpaket kostet rund 37 000 Euro netto. Während mit nur geringen Mehrkosten für die Baumaterialien gerechnet wird, müssen weitere Kosten für Sonderdienstleistungen eingeplant werden.

Mit ein Grund für das positive Abstimmungsergebnis: Das Gremium möchte mit den neuen Seniorenwohnungen eine Außenwirkung erzielen und etwas Besonderes schaffen. Verbandsratsvorsitzender Thomas Eigstler traf es auf den Punkt, als er sagte: „Ein Passivhaus ist etwas Besonderes, aber das andere ist noch mal besonderer.“ Und Hans-Peter Meier, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Kreis-Wohnungsbau GmbH (GKWG), die der Zweckverband als Investor mit ins Boot geholt hat, meinte, dass die ökologische Bauweise der Seniorenwohnung „das Tüpfelchen auf dem i“ wären. Einer Ansicht, der sich Architekt Jürgen Hagspiel aus dem österreichischen Lingenau anschloss und deswegen auch versprach, die Kontrolle über die Verwendung der ökologischen Baumaterialien zu übernehmen. Mit dem Einwand, dass „das Passivhaus (an sich) schon Zeichen genug wäre“ und die Kosten für das Bauvorhaben durch das Angebot der eza wesentlich höher würden, stand Bruno Schmid (Bodolz), wie das Abstimmungsergebnis zeigte, nicht allein da. (isa)