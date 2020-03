Zweckverband Friedhof Wasserburg beschließt seinen Haushalt

Der Zweckverband hat seinen Haushaltsplan für dieses Jahr wieder so aufgestellt, dass er ausgeglichen und für alle Eventualitäten gewappnet ist. Damit das so ist und damit es nicht die Rücklagen sind, auf die im Fall der Fälle zurückgegriffen werden muss, hat das Gremium zudem beschlossen, die Verbandsumlage zu erhöhen. Allerdings, so prophezeite Verbandschef Thomas Kleinschmidt, sei es ziemlich wahrscheinlich, dass dieses Geld, das die beiden Mitgliedsgemeinden Bodolz und Wasserburg anteilsmäßig bereit halten, auch heuer wieder nicht benötigt wird.

Seit dem vergangenen Jahr erhebt der Zweckverband von seinen beiden Mitgliedsgemeinden eine Verbandsumlage, um Kosten auszugleichen, die unvorhergesehen sind. So lässt sich natürlich nie sagen, wie viele Todesfälle es in einem Jahr geben wird. Aber genau die Grabgebühren, die Grabpflegegebühren und die Friedhofsgebühren sind es, die die wichtigsten Einnahmequellen des Zweckverband Friedhof darstellen. „Sie können im Allgemeinen schlecht vorausgeplant werden“, erklärte Geschäftsführerin Simona Platen den Zweckverbandsmitgliedern aus Bodolz und Wasserburg, bevor sie ihnen den diesjährigen Haushalt vorstellte und auf den vergangenen zurückblickte.

Platen berichtete, dass es im vergangenen Jahr, also 2019, so gewesen sei, dass es lediglich 35 Sterbefälle gegeben habe und dadurch nicht einmal die ohnehin schon niedrig angesetzten Zahlen erreicht worden seien. Lag der Haushaltsansatz bei den Grabpflegegebühren bei 34 000 Euro, so seien nur 29 707 Euro erreicht worden. Auch die geplanten Friedhofspflegegebühren von 15 000 Euro seien mit den tatsächlich eingenommenen 12 288 Euro nicht erreicht worden. Allerdings konnten diese Fehlbeträge durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Etwa dadurch, dass der Ruhegarten besser belegt wurde als gedacht. Letztendlich werde sogar Geld den Rücklagen zugeführt werden können, prophezeite Platen, wobei sie erklärte, dass dies nur eine Prognose sein könne, da das abgelaufene Haushaltsjahr immer erst am Ende des darauffolgenden abgeschlossen werde.

Allerdings, und das fließt wiederum in den Haushalt 2020 mit ein, musste der Zweckverband mehr Geld für Überstunden des Friedhofswarts bezahlen, als angesetzt war und zudem sind auch die Kosten, die die Gemeinde Wasserburg für den Unterhalt des Pfarrfriedhofs sowie des Nordfriedhofs in den letzten beiden Jahren hatte, noch nicht abgerechnet worden. Als Grund nannte Platen das komplizierte Abrechnungssystem, wobei das Gremium dieses jedoch vereinfachte. Nämlich indem es einen Pauschalbetrag in Höhe von rund 10 000 Euro beschloss. Künftig schließt dieser Betrag also beispielsweise den Arbeitseinsatz der Gemeindearbeiter, die Miete für die Büroräume und der EDV-Anlage, Telefongebühren, Wassergebühren sowie die Haushaltsführung mit ein. Allerdings schlägt dieser neue Kostenpunkt jetzt beim diesjährigen Haushalt zu Buche, da Wasserburg das Geld eben auch für die letzten Jahre rückwirkend bekommt. Die Folge war, dass das Gremium deshalb eine höhere Verbandsumlage in Höhe von gut 33 000 Euro beschloss, wovon Bodolz anteilsmäßig 44,16 Prozent und Wasserburg 55,84 Prozent bezahlt. „Die Verbandsumlage wird wahrscheinlich wieder nicht zum Tragen kommen“, meinte die Geschäftsführerin, räumte jedoch ein, dass dies stark von den Todesfällen abhänge.

Kosten, die jedoch sehr wohl fällig werden, sind diejenigen für Investitionen. So ist geplant, dass die Friedhofsmauern beider Friedhöfe saniert werden sollen. Auch muss der Baum, der gegenüber des Kapelleneingangs am Nordfriedhof steht, gefällt werden. Abgesehen davon, dass er die Friedhofsmauer bereits beschädigt hat, ist er krank und müsse, laut Baumpfleger, ohnehin spätestens nächstes Jahr fallen, sagte Platen.