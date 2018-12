Zum Saisonauftakt gleich auf Tabellenplatz zwei

Zum Auftaktspieltag der Faustball-Bezirksliga Süd am vergangenen Sonntag ist die Wasserburger Mannschaft zum Kräftemessen zur Sporthalle in Mühlhofen gereist. Gegner waren die TG Biberach, die Gastgebermannschaft TSV Mühlhofen und der SV Bad Buchau. Am Ende gewann das Team aus Waaserburg alle drei Ligaspiele.

Gleich zum ersten Spiel der Hallensaison 2018/19 ging man gegen die zweite Mannschaft der TG Biberach in den Wettkampf. Im ersten Satz zeigten beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich keines der Teams eindeutig absetzen konnte. Zum Ende des ersten Durchgangs glich Wasserburg zum 9:9 aus. Biberach punktete, der TVW zog wiederum gleich. Auch der erneuten Führung der Oberschwaben konnten die Spieler vom Bodensee Paroli bieten. Durch zwei aufeinanderfolgende Eigenfehler schenkte man diesen Satz her und verlor mit 11:13. Um als Sieger aus dieser Partie vom Feld ziehen zu können, musste über drei Sätze gespielt werden. Der zweite Durchgang fing zunächst gleich an wie der erste. Ab der Mitte übernahm dann Wasserburg die Führung und gab diese nicht mehr ab. So glich der TVW nach Sätzen aus. Nach erneutem Seitenwechsel hatte Biberach dann nichts mehr entgegensetzen. Das Team des TV Wasserburg gewann klar mit 4:11 und fuhr den ersten Saisonsieg ein.

Nach einer längeren Spielpause trat man gegen die Gastgebermannschaft aus Mühlhofen an. Dieser war mit lediglich vier Spielern unterbesetzt, wovon einer verletzt das Spiel begann. Wasserburg war dadurch offenbar schon einem Sieg sicher und brachte nicht die notwendige Konzentration auf. Das Ergebnis war ein 8:11 für Mühlhofen. Am Ende musste ein kräftezehrender dritter Satz gespielt werden, wollte man hier noch Lorbeeren kassieren. So zeigten die Wasserburger zwar in Durchgang zwei eine bessere Leistung und übernahm zeitweise die Führung. Doch das Team vom Überlinger See kämpfe sich verbissen am TVW vorbei. Ein spannender Faustballkrimi entpuppte sich. Beim Stand von 14:14 servierte Martin Haas von den Wasserburger Gästen ein gekonntes Ass, womit der Satzsieg in trockenen Tüchern war. Der Entscheidungssatz war von Anfang an in Wasserburger Hand (11:9), wodurch der TVW auch sein zweites Match gewann.

Die erneute lange Spielpause ließ die einzige bayerische Mannschaft der Liga etwas ermüden. Dennoch ging der TVW im Spiel drei gegen den SV Bad Buchau sofort in Führung und beendete Satz eins mit 11:9. Doch Buchau konterte, nutzte die Unkonzentriertheit der Wasserburger schonungslos aus und glich durch ein 12:10 zum 1:1 nach Sätzen aus. Zum entscheidenden Durchgang wechselten die Mannschaften abermals die Seiten. TVW-Kapitän Haas und seine Mannen wollten auch diese Partie mit ungebrochenen Willen für sich entscheiden und belohnten sich schließlich mit einem 11:9.

Selten gelang Wasserburg ein derart furioser Saisonauftakt. Zufrieden ging es mit sechs Punkten auf dem Konto nach Hause, was Tabellenplatz zwei bedeutete. Die nächsten Spieltage dieser relativ kurzen Saison finden am 13. Januar in Biberach und am 20. Januar in Riedlingen statt.