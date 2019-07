Zu Gast im Schloss Bellevue

Peter Schneider aus Wasserburg am Bodensee ist der Sprecher der 80 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Maximilian-Kolbe-Werkes, einem Verein, der sich offiziell seit 1973 um Verständigung und Versöhnung zwischen Deutschland und den Ländern Mittel- und Osteuropas bemüht. Seit ein paar Jahren plant und organisiert der Wasserburger sogenannte Erholungs- und Begegnungsaufenthalte nicht nur am Bodensee, sondern auch für Überlebende der Shoa, also des Holocausts, in Berlin.

In diesem Jahr wurden vom Maximilian-Kolbe-Werk zehn jüdische Überlebende, neun Frauen und ein Mann, aus Litauen für zwei Wochen nach Berlin eingeladen. Neben einem touristischen Programm wie zum Beispiel Stadtführungen in Berlin und Potsdam, Bootsfahrt durch das Regierungsviertel und Schifffahrt auf dem Wannsee, Besichtigung des Paul Löbe-Hauses und Führung im Reichstag, Besuch der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße und einem geführtem Rundgang durch das Jüdische Museum und sogar einem Nachmittagskaffee im Hotel Adlon, legt Schneider großen Wert darauf, dass staatliche und kirchliche Repräsentanten mit seinen Gästen in Kontakt kommen. So war man auch in diesem Jahr wieder bei der Staatssekretärin Sawsan Chebli vom Berliner Senat und beim Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Der Präsident des Maximilian-Kolbe-Werkes, der Abgeordnete Peter Weiß, besuchte die Gruppe in ihrem Quartier in Zehlendorf und auch der obligatorische Besuch des Ministeriums von Gerd Müller stand wieder auf dem Programm.

Der Höhepunkt des diesjährigen Besuches war aber zweifellos ein offizieller Termin mit anschließendem Gespräch mit dem Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Steinmeier hat in seiner Ansprache an die Gruppe die Notwendigkeit betont, die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen mit Millionen ermordeter Juden wachzuhalten. „Verantwortung bleibt nur, wenn die Erinnerung präsent ist. Und das muss unser Anliegen sein“, sagte Steinmeier. Der Bundespräsident nannte es eine Ehre für ihn, dass die Holocaust-Überlebenden Deutschland besuchen und mit ihm als Staatsoberhaupt sprechen wollten. Die Besucher schilderten ihm unter anderem, wie sie die Verfolgung überlebt hatten.

Zu der Gruppe gehört auch Galina Vysniauskiene. Sie wurde 1941 geboren und erfuhr ihre eigene Geschichte erst 22 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Munde ihrer Adoptivmutter. Vysniauskienes leibliche Eltern verschwanden in einem Ghetto in Litauen. Dem Tod entkam sie selbst durch ihr Kindermädchen, das sie zu einer litauischen Familie brachte, die das Mädchen versteckte. „Die Nachbarn wussten nichts über mich. Meine Pflegeeltern hofften, dass meine leiblichen Eltern nach dem Ende des Krieges wieder auftauchen würden“, erzählt sie.

Als niemand kam, wurde sie schließlich von ihrer Pflegefamilie adoptiert. 1967 erfuhr sie zum ersten Mal von ihrer Vergangenheit und suchte mit Erfolg nach ihrem Kindermädchen. „Ich habe von ihr viel gelernt über meine leiblichen Eltern, die Grinbergs“, so Vysniauskiene. Leibliche Verwandte fand sie keine mehr.

Das vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und 13 weiteren katholischen Verbänden gegründete Hilfswerk Maximilian-Kolbe-Werk mit Sitz in Freiburg unterstützt Überlebende, die unter den Nationalsozialisten in Konzentrationslagern und Ghettos gelitten haben. Namenspatron des Vereins ist der polnische Franziskanerpater Maximilian Kolbe, der 1941 in Auschwitz für einen anderen Häftling freiwillig in den Tod ging. Als zehn Männer von den Nazis als Vergeltung für einen entflohenen Häftling zum Hungertod verurteilt wurden, nahm der katholische Priester den Platz eines jungen Familienvaters ein. Kolbe überlebte den Hungerbunker des Konzentrationslagers tagelang und wurde schließlich durch eine Giftinjektion getötet. Seine Verehrung als Märtyrer begann nach dem Zweiten Weltkrieg. 1982 wurde er von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.