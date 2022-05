Workshop hat schon Konkretes vorgelegt

„Wir müssen deutlich mehr als bisher tun“ war die einhellige Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerworkshops in Wasserbug. Um die Gemeinde im Klimaschutz voran zu bringen braucht es mehr erneuerbare Energien und mehr Einsparung – so die gemeinsame Feststellung. Die verschiedenste Ideen standen denn auch zur Diskussion.Dabei sind erstaunliche Zahlen für die Zukunft herausgekommen: Es müssten in Wasserburg rund 20 Gebäude im Jahr saniert und auf erneuerbare Wärme umgestellt werden und pro Einwohner ein Quadratmeter Photovoltaik im Jahr auf die Dächer kommen. Ansätze wie Steckersolargeräte, bessere ÖPNV-Anschlüsse, starke Verkehrsberuhigung insbesondere der Halbinsel, E-Ladeinfrastruktur, Ausbau von Angeboten wie der Reparaturstube waren die Ergebnisse. Einig war man sich auch, dass der Klimaschutz mehr als bisher in der Schule berücksichtigt werden muss.

Da es zu vielen Aspekten aber auch sehr unterschiedliche Ansichten gibt, möchte die Gemeindeverwaltung auch alle denjenigen Gelegenheit gehen sich zu beteiligen, die nicht am Workshop teilgenommen haben. Daher wurde eine Online-Umfrage erstellt. „Damit hoffen wir, dass wir möglichst viele erreichen, und unsere zukünftige Klimastrategie von einer breiten Basis getragen wird“ meint Erster Bürgermeister Harald Voigt. Die Ergebnisse der Befragung werden eine weitere wichtige Grundlage für das neue Klimaleitbild der Gemeinde sein. Zur Befragung geht es unter https://survey.lamapoll.de/Klimastrategie_Gemeinde_Wasserburg