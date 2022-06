Wollte angeblich zwei Euro wechseln, hat 300 geklaut: Trickbetrüger beklaut Opa

Um 300 Euro Bargeld wurde ein 81-Jähriger am Samstagnachmittag gebracht. Er wurde Opfer eines so genannten Wechseltrickbetrugs. Wie die Masche funktioniert, und worauf man achten sollte.

„Ein bislang unbekannter Mann sprach den älteren Herrn an und bat diesen, ein zwei Euro Stück zu wechseln“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. „Dabei blickten beide in den Geldbeutel des älteren Herrn und suchten nach Kleingeld.“

Fahndung blieb erfolglos

Der Täter nahm dabei sechs 50 Euro-Scheine aus dem Scheinfach des Geldbeutels. Als der 81-Jährige dies bemerkte, war der Täter allerdings schon über alle Berge. Die Polizei suchte die nähere Umgebung ab, allerdings ohne Erfolg.