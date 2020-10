Wohnung brennt: Feuerwehr rettet Rentnerehepaar am Bahnhof Wasserburg

Eine Wohnung am Bahnhof Wasserburg hat am Sonntagabend gebrannt. Der Feuerwehr Wasserburg wurde um 18.55 Uhr gemeldet, dass Personen in Gefahr seien. Bei der integrierten Leitstelle Allgäu ging um 19 Uhr ein Notruf ein. Dies berichten Feuerwehr und Polizei.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs der Feuerwehr Wasserburg war Feuerschein und starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss zu sehen. Ersthelfer hatten bereits versucht, Personen aus dem Gebäude zu bringen. Die Feuerwehr brachte die beiden Bewohner, die sich noch in der Wohnung befanden, in Sicherheit. Eine Drehleiter wurde zur Sicherheit in Stellung gebracht, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Das Ehepaar wurde im Freien vom Rettungsdienst versorgt. Es kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus Lindau.

Das Gebäude wurde mit je einem Lüfter der Feuerwehr Wasserburg und Hege belüftet und vom Brandrauch befreit. Probleme machte brennendes Öl,das war aus einer Leitung ausgetreten war und sich im Zimmer am Boden verteilt hatte. Die Feuerwehr nahm das Öl mit Ölbinder auf und entsorgte es.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ergaben eine Fehlbedienung am Ölofen durch den 81-jährigen Ehemann. Bei der Befüllung des Ofens verschüttete er etwas von dem Öl, das Feuer fing.

Da sich das Gebäude direkt am Bahngleis befindet, wurde die Bahnstrecke Lindau-Friedrichshafen aus Sicherheitsgründen für circa eine Stunde gesperrt. Durch die schnelle Alarmierung konnte die Feuerwehr den Brand rechtzeitig unter Kontrolle bringen. Nach knapp zwei Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte abrücken.

Der Schaden in der Wohnung wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Wasserburg, Hege, Nonnenhorn und Lindau sowie der Rettungsdienst.