Wasserwacht Wasserburg erhält LEADER-Förderung für Sanitätskoffer und Neoprenanzüge

Das Training der Wasserwacht im Freibad Aquamarin in Wasserburg neigt sich dem Ende und wird ab Mitte Oktober immer freitags in der Therme Lindau weitergeführt. Dies teilt die Wasserwacht mit. Seit Anfang Juni trainierten die Mitglieder der Wasserwacht Wasserburg jeden Donnerstag und schafften es, die zahlreichen Kinder und Erwachsene unter Auflage der Corona-Regeln ins Training einzubinden.

121 Kinder/Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren sowie 49 aktive erwachsene Mitglieder zählt die gemeinnützige Organisation heute, worauf Ortsgruppenleiter Marco Rödel und seine Stellvertreterin Andrea Blank sehr stolz sind. „Vor acht Jahren waren es fünf Erwachsene und zehn Kinder“, erinnert sich Andrea Blank. „Die Gruppe macht es aus und wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, unserer Organisation beizutreten“, so Marco Rödel.

Grundvoraussetzung bei allen ist das Seepferdchen-Abzeichen, was Sicherheit im Wasser sowie das Schwimmen von zwei Bahnen einschließt, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Einmal pro Woche findet das Training statt. Für jede Altersgruppe gibt es bestimmte Zeitfenster, in denen neben der Praxis vor allem auch Theorie vermittelt wird. Die Wasserwacht bildet ihre Mitglieder in unterschiedlichsten Bereichen der Wasserrettung aus.

Das europäische LEADER-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ förderte die Arbeit der Wasserwacht Wasserburg nun mit einem voll ausgestatteten Sanitätskoffer sowie Neoprenanzügen im Gesamtwert von 906 Euro, wobei Neoprenanzüge zur Grundausstattung eines jeden Wasserretters zählen. „Das Projekt ermöglicht uns als LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V., Vereine und Gemeinden finanziell zu unterstützen und würdigt damit einmal mehr die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit und des Bürgerengagements“, freut sich Katja Merx, Assistentin der LAG.

Ende Juni seien nicht nur der Sanitätskoffer, sondern auch das Rettungsboot der Wasserwacht einem Sturm zum Opfer gefallen. „Mitansehen zu müssen, welche zerstörerische Kraft das Wasser hat und man hilflos zusehen muss, wie das Rettungsboot samt Inhalt einen Totalschaden erleidet, ist nicht in Worte zu fassen“, so Marco Rödel.

Veranstaltungen (Abendmarkt in Wasserburg, Weihnachtstombola oder Getränkeverkauf beim Oldtimertreffen), im Rahmen derer sich die Organisation präsentiert und Spenden sammelt, konnten in den letzten beiden Jahren auf Grund der Corona-Lage nicht stattfinden. Daher freut sich die Organisation über jede finanzielle Unterstützung, um Ersatz für die o.g. Mittel wieder beschaffen zu können.