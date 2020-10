Wasserburgs Tourist-Info ist in die Jahre gekommen

Wasserburg ist ein Ferienort, den Jahr für Jahr Tausende Gäste besuchen. Viele von ihnen suchen als allererstes die Touristinformation auf, um sich mit Infomaterial, Tipps und Karten einzudecken. Doch diese erste Adresse für Wasserburgs Gäste ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Gleichzeitig sind auch die Arbeitsbedingungen für das vierköpfige Touristikteam verbesserungsbedürftig.

„Die Akustik ist sehr schlecht. Es ist ein bisschen so wie in einer Kirche“, schildert Marika Kasper die Situation und damit auch die Bedingungen, unter denen sie und ihre drei Kolleginnen Tag für Tag arbeiten müssen. Wegen des unzureichenden Schallschutzes, gleichzeitig verstärkt durch die Corona-Schutzmaßnahmen in Form von Plexiglasscheiben und Mundschutz, wird es in dem großen Raum extrem laut, sobald gesprochen wird.

So würden zu Stoßzeiten und wenn mehrere Personen gleichzeitig beraten werden, schon mal mehr als 70 Dezibel erreicht. Ein Wert, den die Leiterin der Touristikinformation spaßeshalber über eine entsprechende App auf dem Handy gemessen hat. Auch, wenn dieser vielleicht nicht unbedingt so zuverlässig sein mag, zeigt er doch eine Situation auf, die Kasper als „man schreit sich nur noch an“ anschaulich in Worte fasst.

Doch nicht nur ein entsprechender Schallschutz ist von Nöten, sondern auch eine Modernisierung, findet Kasper und erklärt, dass es an der Barrierefreiheit hakt. Zwar sei die Touristinformation von außen sehr wohl durch eine Rampe erreichbar. Im Raum selbst jedoch fehle die Barrierefreiheit. Denn wenn ein Gast im Rollstuhl Informationen benötige, können die Mitarbeiterinnen ihn nicht von ihrem Arbeitsplatz aus beraten. Zu hoch sei der Tresen, als dass Rollstuhlfahrer, aber auch kleine Menschen, es schafften, sich über ihn hinweg zu beugen oder darüber hinweg zu sehen. Zumal auch manche Fragen direkt am Computer geklärt würden. Aus diesem Grund wünscht sich die Leiterin der Touristinformation einen Bereich am Tresen, der niedriger ist als der Rest und einen Arbeitsplatz umfasst.

Darüber hinaus benötigt die abgewitterte Eingangstüre dringend einen neuen Anstrich. Denn schließlich, so weiß auch Bürgermeister Harald Voigt, „die Touristinformation ist die erste Adresse für den Gast, und durch diese Tür gehen unsere Gäste rein.“

Und wenn er denn einmal den Raum betreten hat, wäre eine bessere Übersicht durch entsprechende Präsentationsmöglichkeiten hilfreich. Derzeit sei die Situation die, so schilderte Kasper, dass bei der Fülle an Prospekten und Informationsmaterial erklärungsbedürftig sei, wo welcher Flyer zu welchem Thema zu finden sei. Allein käme der Gast nicht wirklich zurecht.

Ob das Büro der Tourismusinformation aber tatsächlich verbessert und aufgehübscht wird und in welchem Umfang, steht noch nicht fest. Das muss erst der Gemeinderat beschließen und entsprechende Gelder in den Haushalt 2021 stellen. Einen entsprechenden Antrag hat die Leiterin der Touristinformation jedenfalls schon einmal gestellt und die Mitglieder des Tourismusausschusses von der Notwendigkeit überzeugt.