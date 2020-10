Wasserburger Tourismusausschuss will Kurbeitrag erhöhen

Ab 2021 sollen Wasserburger Gäste eine höhere Kurtaxe bezahlen. Statt wie bisher 2,70 Euro soll der Kurbeitrag, den jeder erwachsene Gast pro Übernachtung in der Hauptsaison bezahlt, 2,80 Euro betragen. Grund für die Erhöhung ist, dass der Solidarbeitrag, den die Gemeinde für die Echt Bodensee Card bezahlt, um zehn Cent steigt.

Jeder Gast, der in einem der Wasserburger Hotels, Ferienwohnungen oder auf dem Campingplatz eincheckt, muss für jede Übernachtung einen Kurbeitrag bezahlen. Dafür bekommt er allerdings auch mit der Echt-Bodensee-Card (EBC) eine Gästekarte an die Hand, mit der er nicht nur kostenlos im gesamten Bodo-Gebiet Bus und Bahn fahren kann, sondern auch Vergünstigungen bei touristischen Angebotenbekommt.

„Dieses Angebot ist unschlagbar“, erklärte Marike Kasper, Leiterin der Tourist-Information, dem Wasserburger Tourismusausschuss Allerdings muss Wasserburg in Zukunft zehn Cent mehr für diese Gästekarte bezahlen. Lag der Gemeindeanteil bisher bei einem Euro, so steigt der „Solidarbeitrag“ künftig auf 1,10 Euro. Diese Erhöhung wiederum soll nach Willen des Tourismusausschuss über die Kurtaxe an die Gäste weitergegeben werden. Das letzte Wort wird jedoch der Gemeinderat haben, wenn er am 13. Oktober darüber beschließt.

Seitdem Wasserburg 2017 die EBC eingeführt hatte, betrug der Kurbeitrag für Erwachsene in der Hauptsaison 2,70 Euro. Davon entfielen bisher 75 Cent an den Bodo-Verkehrsbund und 25 Cent an die DBT (Deutsche Bodensee Tourismus GmbH), die wiederum die EBC organisiert und verwaltet. Den Rest verwendet die Gemeinde für sich, etwa, um Veranstaltungen zu finanzieren, erklärte Marike Kasper. Nachdem Bodo vier Jahre lang den gemeindlichen Anteil garantiert hatte, erhöht der Verkehrsbund im Zuge der allgemeinen Preiserhöhungen jedoch den Beitrag um besagte zehn Cent und verlangt nun 85 Cent für seine Verkehrsleistungen. Ab Januar sollen deshalb die neuen Preise gelten. So zahlen Erwachsene in der Hauptsaison pro Übernachtung 2,80 Euro und in der Nebensaison 1,70 Euro. Kinder von fünf bis 15 Jahren bezahlen sowohl in der Haupt- als in der Nebensaison 1,20 Euro. Während Behindere mit einem Behinderungsgrad von 50 bis 80 Prozent sowie deren Begleitpersonen in der Haupt- als in der Nebensaison 1,70 Euro bezahlen, sind Behinderte mit einem Behinderungsgrad ab 81 Prozent vom Kurbeitrag befreit. Gleiches gilt für Geschäftsreisende und Kinder bis fünf Jahren.