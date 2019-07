Wasserburger Tennisdamen schaffen den Durchmarsch

Ein glatter Durchmarsch ist den Damen BK2 des Tennisclubs Wasserburg gelungen. Innerhalb eines Jahres schafften sie den Aufstieg von der Kreisliga über die Bezirksklasse in die Bezirksliga. Schon nach der vierten Begegnung in der Verbandsrunde führten sie die Tabellenspitze an und gaben die Führung nicht mehr ab. Im Bild: Anna Geißler, Suvi Salminen, Isabel Neulinger, Julia Neulinger, Flaminia Henke und Janina Stadler, Ulrike Heinitz-Klose, Nadine Klose, Martina Burzikova. Foto: pr