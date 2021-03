Wasserburger Schulklasse nimmt an Gesundheitsprogramm teil

Die AOK in Lindau unterstützt Kinder mit Patenschaften für das Präventionsprogramm Klasse 2000, wie sie in einer entsprechenden Pressemitteilung informiert. 23 Kinder der Klasse 1 in der Grundschule Wasserburg dürfen am Schulprogramm teilnehmen. Die Aktion wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Christine Weiland von der AOK in Lindau an die Rektorin Ulrike Benesch gestartet. Ziel des umfassenden Präventionsprogrammes ist es, bei den Mädchen und Buben frühzeitig wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen zu fördern und ihnen ein gesundes, starkes und selbstbewusstes Aufwachsen zu ermöglichen.