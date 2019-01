„Wasserburger schtond grad“

Im Sommer trainieren und spielen sie auf dem Rasengelände zwischen Kinderspiel- und Campingplatz, in Nachbarschaft des Freibads Aquamarin und unweit des Bodenseeufers – mit weitem Blick auf die Vorarlberger Berglandschaft und das Säntismassiv. Von Oktober bis März/April haben sie die Sumserhalle zu ihrem Domizil auserkoren. Trotz der beengten Platzverhältnisse haben die Mitglieder der Faustballabteilung des TV Wasserburg viel Spaß mit ihrem Hobby – und Erfolg: Erst am vergangenen Wochenende fuhren sie die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Süd ein.

Ein Blick auf die Homepage des TVW mit ihren 20 bis 25 Angehörigen belegt, dass Faustballspielen in der bayerischen Bodenseegemeinde Tradition hat. Schon um 1930 herum wurde unterhalb der ehemaligen Alten Turnhalle auf 25 mal 20 Meter großen Feldern dem Mannschaftssport nachgegangen. Nach 1945 folgte eine längere Pause, bevor die Faustballabteilung in den 1970er-Jahren neu aus der Taufe gehoben wurde. Wiederholt, das vorerst letzte Mal vor vier Jahren, gelang den Wasserburgern der Aufstieg zur Landesliga. Zu den Urgesteinen der Neubegründung im ortsansässigen Mehrspartenverein zählt Harald Meßmer und Siegfried Wohlketzetter.

„Freude an der Bewegung und Ballgefühl sollte man schon mitbringen“, sagt der amtierende Abteilungsleiter Alexander Bulach zu den Voraussetzungen, die man für diese Spielart des Rückschlagspiels mitbringen sollte. Er selbst kam mit 13 Jahren über seinen älteren Bruder zum Faustballsport, pausierte für einige Jahre und stieg danach wieder ins Training ein. Das gestalten die Wasserburger Spieler in der Regel recht unspektakulär – mit individuellen Aufwärm- und Dehnübungen, denen eine Einspielphase folgt, die mit Übungen garniert ist. Danach geht es für den Rest des Trainings und vor dem gemütlichen Ausklang in der benachbarten Vereinshütte zur Sache: Je fünf Spieler auf beiden Seiten des auf exakt zwei Meter Höhe verlaufenden Bandes versuchen, der gegnerischen Mannschaft den Schneid abzukaufen.

Wer, mit zwei Zählern Vorsprung, zuerst elf Punkte erreicht, hat den Satz gewonnen. Und wer zwei (ab der Landesliga aufwärts drei) Gewinnsätze auf sich vereint, hat das Spiel für sich entschieden. In jedem Team gibt es Haupt- und Nebenschläger (Angreifer), die versuchen, den Ball mit der Faust über die Leine ins gegnerische Feld zu bugsieren. Den Aufschlag hat immer diejenige Mannschaft, welche beim Spielzug davor den Punkt abgeben musste. Bei Abwehr und Zuspiel darf das Spielgerät nur mit der Innenseite des ausgestreckten Unterarms berührt, beim Angriff und Angabe mit der Faust geschlagen werden. Alles andere ist verboten.

Soeben beendeten die Wasserburger Faustballer die Hallensaison in der Bezirksliga Süd auf dem zweiten Tabellenplatz und sind damit frisch gebackener Vizemeister. Bis Anfang/Mitte Mai werden die TVW-Spieler ihrer Leidenschaft weiterhin im Trockenen nachgehen. Dann beginnt die Feldsaison. Und so manche Spaziergänger, die während der Sommermonate das weitläufige Gelände zwischen Bodensee, Sumserhalle und Aquamarin frequentieren, werden dann gelegentlich den lautstarken Gruß der TVW-Faustballer vor jedem Satz- und Spielbeginn zu Hören bekommen: „Wasserburger schtond grad“.