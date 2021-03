Wasserburger Kunstverein beteiligt sich am Tag der Druckgrafik

Wie entstehen Druckgrafiken? Das zeigt die Künstlerin Hellen Fellner von Sonntag, 14. März bis Sonntag, 21. März, im Wasserburger Kunstbahnhof (Kuba). Damit beteiligt sich Wasserburg erstmals am Tag der Druckkunst. Diesen hat der Berufsverband der Bildenden Künstlerinnen und Künstler (BBK) 2019 ins Leben gerufen, weil im Jahr zuvor die traditionellen Drucktechniken zum immateriellen Kulturerbe der Unesco erklärt wurden. Seither findet jährlich am 15. März der Tag der Druckkunst statt und wird bundesweit von Veranstaltungen begleitet.

In Wasserburg können Interessierte deshalb zwischen dem 14. und 21. März jeweils zwischen 10 und 17 Uhr im Kuba-Laden am Bahnhof zuschauen, wie Druckgrafiken entstehen. Fellner wird im vom Bahnsteig sichtbaren „Laden-Raum“ drucken und die entstandenen Werke in den Schaufenstern zum Anschauen aufhängen. So sei es unter den derzeit erschwerten Kontaktbedingungen möglich zu sehen, wie Druckgrafiken entstehen, kündigt der Kunstverein an.

Helen Fellner arbeitet seit 2008 künstlerisch mit dem Holzschnitt, einer Hochdrucktechnik. Der Kunstverein Wasserburg hofft, dass je nach Coronavorgaben und Inzidenzzahl von unter 50 am Sonntag, 21. März, die Werkstatt zwischen 14 und 17 Uhr für jeweils einen Gast geöffnet werden kann. Bei einer Inzidenzzahl von 50 bis 100 müssen Termine vereinbart werden.

Auch andere aktiv Kunstschaffende Druckkünstler aus dem Verein würden gerne ihre Ateliers für interessierte Besucher öffnen. Weil die Bedingungen dazu derzeit nicht klar sind, stellen sich diese auf der Webseite des Vereins vor. Dabei sind Eva Baumgartl, Gertrud Bucher, Jeannette Dubielzig, Detlef Fellrath, Christa Hagel, Renate Matzke, Anne Meßmer-Steinmann, Dagmar Reiche und Anna Maria Weiss.