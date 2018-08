Wasserburger Feuerwehr rückt zu zwei Einsätzen aus

Zwei Einsätze hat die Feuerwehr Wasserburg am Mittwochabend beschäftigt: Um kurz vor 18 Uhr wurde einer größere Dieselverschmutzung in die Reutener Straße gemeldet. Wie die Feuerwehr schreibt, hatte ein landwirtschaftliches Gerät durch einen technischen Defekt seinen Kraftstoff auf mehreren hundert Metern Fahrbahn verteilt. Mit Ölbindemittel wurde ein eindringen in die Kanalisation und somit in den Bodensee verhindert. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet. Nur kurze Zeit später stürzte auf der Hengnauer Straße ein Baum (kleines Foto) um. Mittels Motorsäge wurde der Baum zerkleinert und beiseite geräumt, sodass der Verkehr wieder fließen konnte. Gegen 19.45 Uhr waren beide Einsätze beendet und die ausgerückten 22 Mann konnten mit den drei Fahrzeugen wieder einrücken.