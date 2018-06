Wasserburger Feuerwehr erhält neues Fahrzeug

Die Feuerwehr Wasserburg erhält ein neues Löschgruppenfahrzeug (HLF10). Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Bedarf einstimmig und ohne Diskussion anerkannt. Insgesamt fallen für die Anschaffung Kosten in Höhe von rund 310000 Euro an. Voraussetzung ist die von der Regierung von Schwaben in Aussicht stehende Förderung in Höhe von 83000 Euro.

Mit dem neuen will die Feuerwehr ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug ersetzen, sagt Kommandant Christian Schorer im LZ-Gespräch. Das alte HLF16 werde demnächst 30 Jahre alt, die Reparaturen häuften sich. Ihm zufolge hat die Gemeinde es vor 15 Jahren gebraucht gekauft. Schorer betont die Bedeutung des Löschgruppenfahrzeuges: So rückt die Feuerwehr mit diesem bei 90 Prozent der Alarmierungen als erstes aus. Außerdem transportiert dieses auch das Material für technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen wie zum Beispiel die Rettungsschere.

Das neue Fahrzeug kostet rund 300000 Euro. Zudem fallen Kosten für einen externen Planer für die Ausschreibung an. Die Gemeinde plant daher 310000 Euro aufgeteilt auf die Haushalte 2016 und 2017 ein.

Die Verwaltung wird im nächsten Schritt eine Förderung beantragen. Liegt hierfür eine Zusage vor, folgt die Ausschreibung. Anschließend entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe. Mit der Anschaffung des HLF10 setzt die Gemeinde den 2011 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan weiter um. (jaj)