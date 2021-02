Wasserburger Feuerhexen verzichten heuer auf den Rathaussturm

„Schnee schneit, Schnee schneit, Schnee schneit“ – mit diesem Schlachtruf stürmen die Wasserburger Feuerhexen eigentlich und normalerweise das Wasserburger Rathaus, nehmen den Bürgermeister und seinen Gemeinderat in Gewahrsam, stellen alle vor ein Hexengericht und übernehmen die Macht. Aber wie gesagt, normalerweise und in den vergangenen vielen, vielen Jahre zuvor. Doch zu Zeiten von Corona ist alles anders. Auch die Fasnacht. Weil aber die fünfte Jahreszeit keineswegs ausfällt und wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter sehr wohl existiert, haben die Wasserburger Feuerhexen den gumpigen Donnerstag zum Anlass genommen, um dem Bürgermeister ihren traditionellen Besuch abzustatten. Allerdings lediglich in Form einer Stippvisite und in Minimalbesetzung.

So hatten die Vorsitzende Sabrina Stadler und ihr Vize Michael Beck zudem auch nur Schutzmasken auf, die Hexenmaske trugen sie lediglich unter dem Arm. „Das Häs bleibt dieses Jahr im Schrank“, sagte Sabrina Stadler und erklärte, dass ebenso wie alle anderen Faschingsveranstaltungen auch das traditionelle Häsabstauben nicht stattfinden konnte und folglich das Häs auch dort zu bleiben habe, wo es letztes Jahr am Aschermittwoch hin geräumt worden ist.

Nichtwissend und daher völlig „overdressed“ war die Reporterin mit Katzenohren zum Pressetermin gekommen („wenn schon mal was los ist, dann muss man auch mitmachen“) und Bürgermeister Harald Voigt hatte sogar sein Kapitänskostüm aus der Verkleidungskiste gekramt – symbolhaft für „der Kapitän rettet das untergehende Schiff“. Zudem hatte er sich den goldenen Rathausschlüssel besorgt und um den Hals gehängt. Völlig umsonst, denn die Feuerhexen verzichteten in diesem Jahr ausdrücklich darauf, das Regime über die Gemeinde an sich zu reißen. Stattdessen brachten sie Geschenke für Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat: Für jeden eine Tüte „Fasnet in der Tüte“. Zum Durchhalten und mit allem, was man braucht, um coronagerecht und daheim zu feiern. Schließlich kommt es nicht in die Tüte, dass heuer gar keine Fasnet stattfindet.