Wasserburger Feuerhexen stellen Narrenbaum

Pünktlich am Abend vor ihrem Narrensprung haben die Wasserburger Feuerhexen ihren Narrenbaum in den Lindenplatz gerammt, lautstark angefeuert von der Lumpenkapelle Westallgäu. Zu diesem denkwürdigen Anlass, es war das 15. Mal, kamen Narren aus der ganzen Umgebung bis aus Maierhöfen. Und da sie nun schon einmal da waren, kamen sie auch in den Genuss des Hexentanzes, den die Wasserburger vorbereitet hatten. Ansonsten konnten sie sich stärken, damit auch sie den Narrensprung bei Kräften mitmachen können, der den Lindenplatz dieses Mal übrigens umgeht. Der Rathaussturm findet am 28. Februar statt. Foto: Christian Flemming