Wasserburger feiern Jubelkonfirmation

Vier Jubilarinnen haben am Sonntag in der evangelischen Kirche St. Johannes in Wasserburg einen stimmungsvollen Festgottesdienst anlässlich ihrer Jubelkonfirmation gefeiert. Musikalisch waren die Sängerin Regina Kuhn und der Organist Kay Wegener zu hören. Pfarrerin Ulrike Lay erinnerte an die Konfirmation vor 50, 60 und sogar 65 Jahren und sprach den Jubilarinnen den Segen Gottes zu. Anschließend war laut Gemeindebericht Zeit zum Betrachten der Fotos von damals und zum Auffrischen der Erinnerungen an die Konfirmandenzeit. (lz)