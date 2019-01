Wasserburger Faustballer verteidigen zweiten Tabellenplatz

Zum Spieltag der Faustball-Bezirksliga Süd haben sich am vergangenen Sonntag mehrere Vereinsmannschaften in der BSZ-Halle im verschneiten Biberach getroffen. Für den TV Wasserburg (TVW) standen drei Begegnungen auf dem Spielplan. Laut Vereinsbericht wollte der TVW zwei Siege herausspielen – was letztlich gelang.

Mit dem Rückspiel gegen die Gastgebermannschaft TG Biberach II begann für die Wasserburger dieser Sporttag. Beide Mannschaften starteten verhalten und gaben Führung und Rückstand immer wieder gegenseitig ab. Zum Ende des ersten Durchgangs lag der TVW mit 12:10 vorne und führte 1:0. Der zweite Satz ließ dann keinen Zweifel mehr offen, dass dieses Spiel zugunsten der Seemannschaft ausgehen sollte. Schnell konnten sich die Wasserburger mit 7.3 absetzen. Biberach gelang noch drei Punktbälle, verlor dann jedoch klar mit 6:11 und damit das Spiel mit 2:0.

Die nächste Partie für Wasserburgs Kapitän Haas und seine Mitspieler war das Hinspiel gegen den TSV Riedlingen. Eine Mannschaftsumstellung sollte sich als kluger Schachzug erweisen. Satz eins war von Anfang an fest in Wasserburger Hand. Riedlingen geriet mit zwei Bällen Unterschied ins Hintertreffen, konnte zu keinem Zeitpunkt verkürzen, wodurch die TVW-Faustballer mit 1:0 (11:7) vorne lagen. Nach dem Seitenwechsel hatte Riedlingen nicht mehr viel entgegenzusetzen. Wasserburgs Abwehr parierte die Angriffsschläge des gegnerischen Schlagmanns. Beim Satzstand von 9:3 kehrte zwar kurz der bekannte Schlendrian ein, wodurch drei Punkte leichtsinnig hergegeben wurden. Letztlich half das Riedlingen aber nicht mehr. Die TVW-Spieler konzentrierten sich nochmals und gewannen hochverdient auch Durchgang zwei mit 11:6 und somit die Begegnung ohne Satzverlust.

Zum abschließenden Spiel standen die Wasserburger dem alten und neuen Tabellenführer TSV Allmendingen gegenüber. Dass dies ein schwerer Spiel werden sollte, war in den Reihen der Wasserburger allen bewusst. Allmendingen machte denn auch von Anfang den richtigen Druck. Hinzu gesellten sich Eigenfehler aufseiten des TVW, die dem Gegner in die Karten spielten. So gab Wasserburg diesen Satz klar mit 5:11 ab. Der zweite Durchgang begann, wie Satz eins endete – Allmendingen zog mit 5:0 davon. Die Gäste vom Bodensee konnten hier nicht mithalten, unterlagen 6:11 und verloren somit das erste Spiel der laufenden Saison mit 0:2.

Trotz dieser Niederlage ist der TV Wasserburg nach wie vor Tabellenzweiter der Bezirksliga mit 10:2 Punkten hinter Allmendingen (14:0). Allerdings hat der Spitzenreiter bereits ein Spiel mehr absolviert. Der entscheidende Spieltag findet bereits am kommenden Sonntag, 20. Januar, in Riedlingen statt.