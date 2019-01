Wasserburger Faustballer halten Platz zwei

Zum finalen Spieltag der Faustball-Bezirksliga Süd in der Hallensaison 2018/19 haben sich am Sonntag fünf Mannschaften zum Kräftemessen in Riedlingen getroffen. Als Tabellenzweiter traf der TV Wasserburg (TVW) auf den TSV Mühlhofen, SV Bad Buchau, Tabellenführer TSV Allmendingen und zuletzt auf Gastgeber TSV Riedlingen.

Im Auftaktspiel spielt das TVW-Team gegen den TSV Mühlhofen. Die ersten Spielzüge des ersten Satzes ließen auf einen sicheren Sieg für Wasserburg hoffen (4:1). Danach schrumpfte der Vorsprung zusehends, Mühlhofen glich schließlich zum 8:8 und holte den ersten Durchgang mit 11:9. Nach dem Seitenwechsel waren die Männer vom Überlinger See an der Reihe, die zunächst in Führung lagen. In der Endphase dieses Satzes sorgte eine von TVW-Spielern und Zuschauern reklamierte Fehlentscheidung des Schiedsgerichts für ziemlichen Unmut in den Reihen der Wasserburger. So gab man letztlich auch diesen Satz mit 11:9 und damit das gesamte Spiel ab.

Vorsprung schrumpft zusammen

Nach einer etwas längeren Spielpause ging es für den TVW gegen SV Bad Buchau. In der Anfangsphase des ersten Durchgangs sah es wiederum nach einem klaren Sieg für die Wasserburger aus, hatte man doch schnell einen 5:0-Vorsprung heraus gespielt. Doch kämpften sich die Buchauer Spieler stetig heran und schafften das 10:10. Das Wasserburger Team kam kurzzeitig ins Schwimmen, konnte dann jedoch die zwei rettenden Punkte erzielen und mit 12:10 den Durchgang erfolgreich verbuchen. Im zweiten Satz gelang es dem TVW-Team nicht, sich einen Vorsprung herauszuspielen und vom Gegner deutlich abzusetzen. Erst nach der 5:4-Führung fanden die Wasserburger geordnet ins Spiel. Buchau konnte nicht mehr viel entgegensetzen, unterlag 5:11 – womit der TV Wasserburg die Begegnung mit 2:0 für sich entschied.

Als nächstes hatten die Männer um TVW-Mannschaftsführer Martin Haas im dritten Spiel des Tages den Tabellenführer aus Allmendingen zum Gegner. Wie schon im Hinspiel eine Woche zuvor, war man sich um die spielerische Leistung des Spitzenreiters bewusst. Schnell erspielte sich der Spitzenreiter einen 4:0-Vorsprung und konnte diesen auf 9:4 ausbauen. Der TVW startete in der Folge eine sehenswerte Aufholjagd und kam bis auf 9:10 heran, gab schlussendlich jedoch Satz eins an Allmendingen ab (11:9). Dennoch witterten die Wasserburger die Chance, das Blatt noch zu wenden und gingen schnell mit 4:0 in Führung. Doch profitierte der Gegner von Eigenfehlern der TVW-Spieler, mit 7:11 gab Wasserburg an den neuen Meister auch diesen Satz ab und verlor das Spiel in zwei Sätzen.

Im allerletzten Spiel der zu Ende gehenden Bezirksligasaison standen sich der gastgebende TSV Riedlingen und der TV Wasserburg gegenüber. Ein wahrer Faustballkrimi mit Ballwechseln auf Augenhöhe entfachte sich zwischen beiden Kontrahenten, kein Team vermochte sich abzusetzen. Beim Stand von 9:9 war dem TVW das Quäntchen Glück hold, der Satz ging mit 11:9 an die Gäste vom Bodensee. Satz zwei glich aus Wasserburger Sicht einer Katastrophe. Nichts, aber auch gar nichts funktionierte nach einem geordneten Spielaufbau. So schenkte man Riedlingen Punkt um Punkt bis zum 1:6-Rückstand. Auch taktische Änderungen in der Aufstellung änderten am Satzverlust (7:11) nichts. Somit stand es unentschieden nach Sätzen, womit die Entscheidung im dritten Durchgang fallen musste. Die Riedlinger erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung, den sie zu keinem Zeitpunkt mehr abgaben (11:8) und damit das Spiel mit 2:1 für sich entschieden.

Trotz der beiden Niederlagen zum Saisonabschluss lässt sich die Bilanz der Wasserburger sehen. Dank eines gelungenen Saisonstarts mit einem erspielten zweiten Tabellenplatz, den man in der Folge nicht mehr abgab, wurde der TVW Vizemeister der Hallensaison 2018/19 in der Faustball Bezirksliga Süd.