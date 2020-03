Wasserburger Atelier bietet Einblicke in den traditionellen Holzschnitt

Die traditionellen Drucktechniken wurden am 15. März 2018 in das bundesweite Verzeichnis des immartiellen Kulturerbes der Unesco-Kommision aufgenommen. Der Bundesverband Bildender Künstler (BKK) feiert dies mit dem Tag der Druckkunst am Sonntag, 15. März. Wer Interesse an Druckkunst hat, kan an dem Tag im Atelier von Helen Fellner in de rReutener Straße 57b in Wasserburg vorbeischauen. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr.

Helen Fellner ist Mitglied im BBK und im Wasserburger Kunstverein KUBA, arbeitet seit 2008 künstlerisch mit der Hochdrucktechnik – dem Holzschnitt. Der Tag der Druckkunst bietet laut Fellner eine gute Möglichkeit diese Art des künstlerischen Ausdruckes der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Ich lade alle Interessierten ein, Einblicke in den traditionellen Holzschnitt zu bekommen und öffne mein Atelier“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Sie zeigt dort neue Holzschnitte, erläutert die Technik und die Vielfalt der Möglichkeiten, experimentell den Druck zu erweitern. „Schauen Sie mir bei der Entstehung eines Druckes über die Schulter“, so Fellner.

Künstler wie Fellner halten traditionelle Drucktechniken zeitgemäß, sie entwickeln sie experimentell weiter und verleihen dieser Kunst stetig neue Ausdrucksformen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Deshalb habe sich der BBK zusammen mit dem Museum für Druckkunst Leipzig dafür eingesetzt, dass traditionelle Drucktechniken als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden – mit Erfolg: Am 15. März 2018 erfolgte die Eintragung in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die Deutsche Unesco-Kommission.

Seit dem vergangenen Jahr ruft der BBK-Bundesverband zum Tag der Druckkunst auf. Mehr als 300 Veranstalter – bundesweit, aber auch in Österreich, Frankreich und Italien – folgen in diesem Jahr dem Aufruf. Rund um dieses Datum öffnen sie ihre Werkstätten und Ateliers, zeigen Ausstellungen, bieten Workshops und Diskussionsforen an, um sich mit Druckkunst auseinanderzusetzen.