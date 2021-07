Wasserburger Anwesen bekommt Zuschüsse von Landesstiftung

Für die Restaurierung der Fenster und Türen im Erdgeschoss eines Anwesens in der Fuggerstraße in Wasserburg stellt die Bayerische Landesstiftung Geld für Sanierungsvorhaben zur Verfügung, wie die Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt. Es werden demnach 6500 Euro bereitgestellt. Das entspreche laut Mitteilung 8,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Das zuständige Fachresort begründet die Förderung mit der regionalen Bedeutung des ortsbildprägendes Baudenkmals.

Die Bayerische Landesstiftung ging 1972 aus der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Vereinsbank hervor. Im Vordergrund der Förderung stehen bauliche Maßnahmen im kulturellen und sozialen Bereich, wie Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von Kunst- und Baudenkmälern, Baumaßnahmen bei nichtstaatlichen Museen und bedeutende sozialpolitische Bauprojekte mit Schwerpunkt auf der Alten- und Behindertenhilfe.