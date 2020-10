Wasserburg verzeichnet im Corona-Jahr mehr Übernachtungen als sonst

Auch für den Tourismus ist das Jahr 2020 ein ganz besonderes. Zwar war der Ferienort Wasserburg insbesondere zu Beginn der Saison von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen betroffen, dennoch zeigen sich die Wasserburger Touristiker insgesamt zufrieden mit der vergangenen Saison. Das gilt für die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen ebenso wie für die der Besucherzahlen im Aquamarin. „Trotz Corona ist die Saison gut verlaufen. Wir können sehr zufrieden sein“, fasste Marika Kasper gleich zu Beginn der ersten Sitzung des Wasserburger Tourismusausschusses in seiner neuen Amtsperiode zusammen.

Um dem Gremium Vergleichsmöglichkeiten zu geben, erklärte die Leiterin der Wasserburger Tourist-Information, dass die rund 200 Wasserburger Gastgeber und Zweitwohnungsbesitzer mit ihren gut 1500 Betten normalerweise um die 237 500 Übernachtungen im Jahr bei rund 53 600 Ankünften haben, wobei die Gäste durchschnittlich 4,43 Tage bleiben.

Das Jahr 2020 hat für den Wasserburger Tourismus zwar normal begonnen, doch insbesondere die Monate März, April und Mai waren von Corona geprägt. Zur Erinnerung: Vom 20. März bis 6. Mai galten die Ausgangsbeschränkungen in Bayern, und bis zum 15. Juni waren die Grenzen geschlossen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es im März nur noch 961 Ankünfte (2019: 2973) mit 3320 Übernachtungen (2019: 8595) und einer Verweildauer von 3,35 Tagen (2019: 2,89) gab.

Im April erfolgte der größte Einschnitt. Hier gab es nur noch 17 Ankünfte (2019: 5046) und 130 Übernachtungen (2019: 19 921), jedoch mit einer Aufenthaltsdauer von 7,65 Tagen (2019: 4,43). Ab Mai ging es langsam wieder bergauf. „Ab dem Pfingstwochenende haben schon alle mit den Hufen gescharrt, dass sie kommen dürfen“, veranschaulichte Marika Kasper die Entwicklung. Denn ab Mai beginnt die Aufwärtskurve mit 1400 Übernachtungen.

Während die Tourismus-Information im Juni 27 943 Übernachtungen verzeichnet, im Juli 39 650 und im August 41 208 und damit die Übernachtungszahlen nahezu das Vorjahresniveau erreicht haben, werden diese im September sogar überschritten. Übernachteten 2019 noch 29 412 Gäste in der Gemeinde, waren es 2020 schon 30 883. Hinzu kamen die Tagestouristen, von denen Wasserburg in diesem Sommer „überrannt“ wurde.

Corona war es auch geschuldet, dass Gäste wie auch Einheimische auf etliche Veranstaltungen verzichten mussten, wie etwa die Abendmärkte oder die Promenadenkonzerte. Dennoch konnten Veranstaltungen wie das Open-Air-Kino, die Wasserburger Kinderwochen oder die Pferdekutschenfahrten stattfinden. Auch die Apfelwochen und der Genussherbst sind nach wie vor geplant.

Auch das Aquamarin ist mit einem blauen Auge davongekommen. „Es war eine sehr gute Saison, auch wenn wir nur begrenzt einlassen durften. Aber wir können trotz Corona sehr zufrieden sein“, erklärte Marika Kasper dem Tourismusausschuss der Gemeinde. So musste das Freibad zwar den kompletten Mai über geschlossen bleiben, aber von Juni bis einschließlich September besuchten immerhin 102 589 Gäste das Bad. Zum Vergleich: 2019 waren es von Mai bis September 135 978 Gäste.

Erfreut zeigte sich die Leiterin der Tourist-Information darüber, dass die Echt-Bodensee-Card (EBC) seit ihrer Einführung in Wasserburg 2017 eine steigende Beliebtheit sowohl bei den Vermietern als auch bei den Gästen erfährt. Und dass ab der kommenden Saison nun auch Lindau mit einer Million Übernachtungen diese Gästekarte anbieten wird, freute sie umso mehr.

Denn, so erklärte sie, der Vorteil sei, dass damit nicht nur mehr Angebote hinzu kommen würden, welche EBC-Kartenbesitzer verbilligt nutzen könnten, sondern damit auch insgesamt mehr Geld in die Kasse der DBT (Echt Bodensee – Deutsche Bodensee Tourismus GmbH) fließen würde. Ziel sei es schließlich, dass alle Orte am deutschen Bodenseeufer diese Karte, mit der die Gäste als größtem Vorteil kostenlos Bahn und Bus fahren, anböten.

„Zusammen mit den Ermäßigungen ist das Angebot unschlagbar“, betonte Marika Kasper und erklärte, dass es nun ganz neu, seit Juli, die EBC-Home für Einheimische gebe. In Kombination mit der Bodo-E-Card könnten Einheimische die EBC-Home für sieben Euro kaufen und dann ebenfalls sämtliche Angebote, außer Bahn- und Busfahrten, ermäßigt nutzen.

War Wasserburg bei den EBC-Angeboten bisher jeweils mit einem Euro Rabatt dabei, so schlug Marika Kasper vor, die Ermäßigungen künftig auf 50 Cent zu reduzieren. Ein Vorschlag, der zwar die Zustimmung des Gremiums für die Preise des Minigolfs fand, allerdings beim Aquamarin eine umfangreichere Debatte auslöste. Letztendlich wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob und wie die Preise angehoben werden sollen, und wer ermäßigt baden gehen darf.

Neu seit diesem Jahr ist übrigens auch die Echt-Bodensee-App – ein „digitaler Reiseführer“, der nicht nur für Gäste interessant sei. Denn hier findet der Anwender laut Kasper nicht nur Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Das Besondere sei auch, dass Veranstaltungen mit Fahrplänen verknüpft seien. Zudem würden hier auch Wander- und Radtouren samt Karten für die ganze Region vorgeschlagen.