Wasserburg sucht Investor für das Hotel Seekrone

Turbulent ist das vergangene Jahr in Wasserburg gewesen – aber vor allem hinter den Kulissen. Die Gemeinderäte haben meist hinter verschlossenen Türen diskutiert. Zumindest in Sachen Seekrone haben sie dann aber tatsächlich eine Lösung gefunden. Das Hotel soll von Grund auf saniert werden. Dafür such die Gemeindeverwaltung laut Bürgermeister Thomas Kleinschmidt nun nach einem Investor. Währenddessen hat zumindest ein Teil der Habinselsanierung bereits begonnen: Der alte Kiosk mit Segelschule ist abgerissen und wird neu aufgebaut.

Zurzeit sei die Wasserburger Gemeindeverwaltung „intensiv auf der Suche“ nach einem Investor, der die Sanierung der Seekrone übernimmt, schreibt Bürgermeister Thomas Kleinschmidt auf Anfrage der Lindauer Zeitung. „Der Investor soll das Gebäude sanieren und die dann bereits vorliegende Nutzung auf Erbpacht zusammen mit dem jetzigen Pächter weiterführen“, so Kleinschmidt weiter. Der Gemeinderat könne sich diese Lösung ebenfalls vorstellen. „Schließlich gehört es nicht zur Daseinsvorsorge einer Kommune, ein Hotel mit Restaurant zu erhalten.“ Ein Verkauf des Gebäudes hingegen sei aus historischen Gründen ausgeschlossen.

Wie bereits mehrfach berichtet, weist die Seekrone, die die Gemeinde Wasserburg an die Familie Weber verpachtet, erhebliche Brandschutzmängel auf. Sie sind mit ein Grund dafür, warum die Pächterfamilie den Hotelbetrieb in der vergangenen Saison einstellen musste und nur das Restaurant öffnen konnte. Im Vorfeld der Abstimmung über die Sanierung hatte es einige nicht öffentliche Sitzungen gegeben, von denen mindestens eine eskaliert war. Bald nach dieser Sitzung verließ Maximilian Schmidt den Gemeinderat – und war damit bereits das fünfte Ratsmitglied, das nach der Wiederwahl von Bürgermeister Kleinschmidt aus dem Gremium austrat. Einige von ihnen gaben ganz klar Versäumnisse des Bürgermeisters als Grund für ihren Austritt an.

Laut dem Gemeindeoberhaupt ist die Zusammenarbeite mit den verbliebenen Räten gut. „Man begegnet sich mit Respekt und arbeitet die Tagesordnung ab“, schreibt Kleinschmidt. Die Zusammenarbeit sei konstruktiv und zielführend.

Noch keinen Ersatz für Bauamtsleiter gefunden

Ebenfalls abhanden gekommen ist der Gemeinde Mitte des Jahres Bauamtsleiter Berd Reihs, dessen Stelle noch nicht nachbesetzt ist. „Unzählige diverse Versuche die Stelle zu besetzen haben noch keine Früchte getragen“, schreibt Kleinschmidt. „Derzeit teilen sich die Aufgaben die Mitarbeiter im Bauamt und meine Wenigkeit. Die nahezu Vollbeschäftigung ist nicht gerade hilfreich.“

So hat die Gemeinde ohne Bauamtsleiter den alten Kiosk mit Segelschule abreißen lassen. Er weicht einem Neubau, welcher sich allerdings offenbar in die Länge zieht. „Derzeit haben wir aufgrund der Witterung eine bauliche Verzögerung“, schreibt Kleinschmidt. Allerdings sei die Verwaltung guter Dinge, dass der Kiosk mit dem alten und dem neuen Pächter zur Saison 2019 starten kann. Die Kosten für den Kiosk liegen laut Bürgermeister zurzeit 34 000 Euro über der Schätzung.

Mittlerweile liege, so Kleinschmidt, auch die wasserrechtliche Plangenehmigung zur Sanierung der Hafenmauer vor. „Eine grundlegende Voraussetzung, damit wir überhaupt an die Restsanierung der Halbinsel Bauabschnitt 1 gehen können.“ Der nächste Schritt sei nun die Beantragung von Fördermitteln. Diese beantragt die Gemeinde nicht zum ersten Mal. Weil sich die Maßnahmen verzögerten, verfielen die bewilligten Mittel aber immer wieder. Laut Kleinschmidt plant die Gemeinde, Ende 2019 mit den Bauarbeiten für die Halbinselsanierung zu beginnen.

Ebenfalls im kommenden Jahr will die Gemeinde einige langwierige Projekte angehen. So will sie laut Kleinschmidt am Brand- und Hochwasserschutz sowie an ihrem Flächennutzungsplan weiterarbeiten. Außerdem laufe derzeit das Vergabeverfahren für den Kindergarten in Hattnau, mit dessen Bau die Gemeinde ebenfalls in 2019 beginnen möchte. Denn weil immer mehr junge Familien nach Wasserburg ziehen, wird es im bereits bestehenden Kindergarten in Hattnau zu eng. Die Gemeinde will dem vorgreifen und ihn mit einem Neubau vergrößern. „Vor Weihnachten hat die Gemeinde noch einen Förderbescheid zum digitalen Klassenzimmer erhalten, so dass wir in 2019 hier investieren werden“, schreibt Kleinschmidt.

Sogar bis 2020 dauert die Neuberechnung für Wasser und Abwassergebühren, die sich die Gemeinde gemeinsam mit einem Fachbüro vorgenommen hat. Laut Kleinschmidt ein sehr zeitaufwendiges Verfahren. Auch mit der Überprüfung des Kanalnetzes will die Gemeinde in diesem Jahr starten. „Eine ebenfalls langwierige Angelegenheit, die sich über mehrere Jahre zieht.“