Wasserburg steht sehr gut da

Wasserburg will den Herausforderungen des neuen Jahres zeigen, was eine Harke ist. Und zwar mit „Mut, Kraft, Durchhaltevermögen, Geduld und viel Überzeugungsarbeit“. Das jedenfalls versicherte Thomas Kleinschmidt den zahlreichen Besuchern des traditionellen Neujahrsempfangs in der Sumserhalle. In seiner Rede blickte der Bürgermeister zurück auf das vergangene Jahr und nach vorn, auf die Herausforderungen des jüngst begonnenen.

Einige Plätze in den ersten Reihen der ansonsten gut gefüllten Sumserhalle waren zwar leer geblieben. Denn wetterbedingt hatten verschiedene Ehrengäste aus der Politik abgesagt. Gekommen waren aber neben Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, die Landtagsabgeordneten und Leopold Herz (Freien Wähler) Eric Beißwenger (CSU) sowie dessen Vorgänger Eberhard Rotter, die Geistlichkeit und natürlich jede Menge Wasserburger. Denn schließlich ist der Neujahrempfang nicht nur ein politischer Höhepunkt im Wasserburger Gemeindeleben sondern, wegen des Beisammenseins, auch ein gesellschaftlicher und, wegen der Wasserburger Streichmusik, die ihn musikalisch umrahmt obendrein noch ein kultureller.

In seiner Rede appellierte Kleinschmidt sowohl an den Gemeinderat wie auch an die Bürger die „Kräfte zu bündeln, unsere Stärken nutzen, in allen Ortsteilen“, um gemeinsam Wasserburg voranzubringen und den großen Herausforderungen, denen die Gemeinde in diesem Jahr gegenüberstehe, zu begegnen.

Restsanierung steht an

Nach Jahren der Arbeit und „unzähligen bürokratischen Hürden“ habe Wasserburg kurz vor Ende des vergangenen Jahres die Plangenehmigung für die Sanierung der Ufermauer bekommen. Im neuen Jahr gelte es deshalb die nächsten Schritte zu gehen. Nämlich erneut die Fördergelder für die Restsanierung der Halbinsel zu beantragen, aber gleichzeitig auch erneut das „kostenintensive und zeitaufwändige“ Vergabeverfahren für die Ufermauer zu erstellen, um es dann, als Voraussetzung für den ersten Bauabschnitt der Halbinselsanierung, auf den Weg zu bringen. „Ob dieser dann bereits im Jahr 2019 erfolgt, kann ich aufgrund der Erfahrungen aus den letzten sieben Jahren nicht versprechen“, sagte Kleinschmidt.

Bereits gelungen ist es, zumindest mit dem Neubau des Kiosks weiterzukommen, wenngleich die Bauarbeiten aktuell wegen des Wetters ruhen. Und was das Thema Seekrone betrifft, so hofft der Bürgermeister dieses „nach drei Jahren Diskussion“ heuer abschließen zu können.

Bereits abgeschlossen sei der Breitbandausbau, der den Bürgern in ganz Wasserburg ein schnelles Internet beschert, ebenso wie die neue Kinderkrippe im ehemaligen Schulgebäude in Hattnau fertig ist. Eingerichtet habe die Gemeinde zudem eine vierte Kindergartengruppe in Wasserburg. In Sachen Kinderbetreuung folgen werde 2019, so kündigte Kleinschmidt an, das Vergabeverfahren zum Neubau des zweigruppigen Kindergartens in Hattnau. Auch ein neuer Kinderspielplatz in Hengnau soll gebaut werden.

Fortsetzen werde der Gemeinderat heuer auch seine Arbeit zum neuen Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan sowie die Ausweisung neuen Baulands. Starten werde dieses Jahr die bis 2025 andauernde Inspektion und Reinigung der gemeindlichen Entwässerungsanlage sowie die bis 2021 andauernde Globalkalkulation der Gebühren und Beiträge der leitungsgebundenen Einrichtungen.

Tourismus soll wachsen

Doch auch die touristische Entwicklung Wasserburgs will Kleinschmidt fortsetzen. Nachdem Wasserburg letztes Jahr die Echt-Bodensee-Card eingeführt und die Neuauflage des Urlaubsmagazins unterstützt, die Innerortsbeschilderung abgearbeitet und auch die ersten beiden Standorte für Parkgebühren bestimmt habe, gelte es heuer und dann bis 2021 sich mit der Teilnahme Wasserburgs an der kleinen Landesgartenschau als Satellitenstandort zu beschäftigen.

War der Bürgermeister angesichts der guten finanziellen Lage der Gemeinde sowie der gelebten Solidarität der Bürger zuversichtlich, dass Wasserburg auch in diesem Jahr seine Herausforderungen meistern werde, so hoffte Gastredner Rotter, dass Wasserburg die Fördergelder für die Halbinsel nun „schnell“ beantragen werde. „Denn das Geld war zwei Mal für Sie reserviert.“

Während Beißwenger die Gelegenheit der Grußworte nutzte, um auf die Bedeutung der Europawahl im Mai hinzuweisen und die Wasserburger zum Gang an die Urnen zu bewegen, machte Herz auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr aufmerksam.

Dabei appellierte er, dass sich mehr junge Leute und mehr Frauen in der Politik engagieren sollten.