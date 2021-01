Wasserburg startet mit der Tourist-Information

Die letzte Sanierung ist 20 Jahre her. Nach Willen des Wasserburger Gemeinderates soll die Wasserburger Tourist-Information deshalb bis zum Saisonbeginn aufgehübscht werden (die LZ berichtete bereits). Doch nachdem das Gremium auf seiner jüngsten Sitzung den Modernisierungsvorschlägen der Architektin zugestimmt hatte, entbrannte eine Diskussion über den Sinn und Unsinn dieses „Stückeleswerkes“. Denn eigentlich gehört das gesamte Rathaus-Gebäude grundsaniert.

Die Schönheitskur ist bitternötig. Denn abgesehen davon, dass die Wasserburger Tourist-Information für Besucher ganz schön verstaubt daher kommt, ist auch die Akustik schlecht, der Boden ist fußkalt und sie ist alles andere als behindertengerecht. Deshalb hatte der Wasserburger Gemeinderat im November beschlossen das „Aushängeschild“ der Gemeinde aufzuhübschen und hat dafür seine Kollegin Beate Meßmer beauftragt.

Bei der letzten Sitzung stellte die Architektin also die Pläne vor. So soll im Hauptraum die lange und raumfüllende Theke mit zwei höheren Arbeitsplätzen und einem dritten, tischartigen Platz für Menschen im Rollstuhl ausgestattet werden. Hinter der Theke halten sich die Mitarbeiter auf. Hier sollen an der Rückwand Regale mit Schubladen für jene Prospekte stehen, die oft gebraucht werden. Eine Glaswand lässt die dahinterliegenden Büros sichtbar bleiben und auf durchgängigen Bildschirmbändern laufen Image- und Landschaftsfilme. Der Boden im Bereich hinter der Theke soll eine Fußbodenheizung bekommen. Die gesamte Decke wird mit Akustikplatten ausgestattet. Eine neue Flyerwand soll erstellt werden im danebenliegenden, aber nicht wirklich abgegrenzten Raum, vor der es auch Sitzgelegenheit zum Studieren der Prospekte gibt. Zudem soll ein kleiner Verkaufstisch mit Merchandise-Produkten vom Bodensee und regionalen Anbietern Platz finden. Um zusätzlich Platz zu schaffen, will die Architektin den bestehenden Windfang ausbauen und die Eingangstüre nach außen öffnen lassen.

Die dominierenden Farben und Materialien hat sie an jenen des Sees orientiert: Schwemmholzoptik, sandfarben, grau und weiß, Holz und Fliesen. „So kann es ein freundlicher Empfang werden, für die Touristen und Gäste von Wasserburg“, war sich Beate Meßmer sicher.

Bauamtsleiter Jens Müller betonte, dass der Verwaltung daran gelegen sei, die Arbeiten von Wasserburger Firmen oder zumindest von Betrieben, die im Landkreis ansässig seien, ausführen zu lassen. Der Zeitplan sehe vor, im Februar die Ausschreibung abgeschlossen zu haben, im März die Angebote dem Gemeinderat vorzustellen, im April an die Ausführung zu gehen, damit dann Anfang Mai und damit passend zum Saisonbeginn die neue Tourist-Information eröffnet werden kann.

Insgesamt werde, so schätzte Müller, die komplette Maßnahme zwischen 80 000 bis 85 000 Euro kosten. „Das meiste kostet die Möblierung“, erklärte er.

„Das ist doch nur Stückwerk“, bemängelte Philipp Kritzler, nachdem er das Funktionieren der alten Wasser- und Elektroleitungen im Haus ebenso infrage gestellt hatte wie die sanierungsbedürftige Bausubstanz. Recht gab ihm da zwar Harald Voigt. Der Bürgermeister betonte jedoch, dass bei der Tourist-Information „absoluter Handlungsbedarf“ angesagt sei und die Maßnahmen nicht aufgeschoben werden sollten. Grundsätzlich meinte er: „Es gibt in Wasserburg noch mehr Gebäude, die auch geschoben wurden und seit Jahren brach liegen.“ Eine Sanierung will er in die Haushaltspläne der nächsten Jahre einstellen.