Wasserburg saniert jetzt tatsächlich die Halbinsel

In Wasserburg hat sich im zurückliegenden Jahr einiges getan. Großes ebenso wie viele, viele kleine Dinge – die aber genauso bedeutend für die Entwicklung der Gemeinde sind.

Für Bürgermeister Harald Voigt ist ganz klar: Die Wiederaufnahme der Halbinselsanierung und alles, was damit zusammenhängt, sind die bedeutendsten Schritte, die Gemeinderat und Verwaltung im zurückliegenden Jahr für Wasserburg unternommen haben. Genau genommen in den letzten beiden Jahren.

Nur, dass erst jetzt, im letzten Monat des Jahres, die ersten Früchte geerntet werden konnten. Der Spatenstich für die Kanalsanierung erfolgte zwar erst mal nur symbolisch, aber gleich zu Beginn des neuen Jahres geht es richtig los.

In zwei Bauabschnitten wird dann das Abwasser- und Frischwassersystem der gesamten Halbinsel von Grund auf erneuert. Auch Strom und Gas wird neu verlegt. Unter die Erde gebracht werden zudem Leerrohre für Glasfaser.

Nachricht für Förderzusage kommt kurz vor Weihnachten

Mit der unterirdischen Sanierung legt die Gemeinde Wasserburg den Grundstock für die geplante oberirdische Sanierung der Halbinsel. Und die Gelder dafür stehen auch schon bereit. Quasi als Weihnachtsgeschenk überbrachte Bürgermeister Harald Voigt den Gemeinderäten die Nachricht von der Förderzusage.

Demnach fördert die Regierung von Schwaben den ersten Bauabschnitt der Halbinselsanierung, die die Ufermauer und die Promenade einschließt, mit 2,4 Million Euro. Die rund zwei Millionen teure Kanalsanierung bezahlt Wasserburg dagegen aus eigener Tasche.

Die wichtigste Entwicklung des Jahres 2022 ist für Wasserburg der Start der Halbinselsanierung. (Foto: isa)

In Wasserburg gibt es aber noch einiges anderes, das saniert werden soll. Deutlich aufgehübscht, und zwar pünktlich zum hundertsten Geburtstag des historischen Brunnens, soll nach Willen des Gemeinderates der Dorfplatz in Hattnau werden.

150.000 Euro hat das Gremium zur Verfügung gestellt, damit der Brunnen, auf dessen Pfeiler ein Bildstock mit dem heiligen Petrus ruht, wieder schön gemacht wird. Und mit dem Bildstock, der auf der Liste der Baudenkmäler verzeichnet ist, gleich der ganze Platz darum herum. So sind eine Bushaltestelle und Sitzmöglichkeiten geplant. Fertig werden soll alles pünktlich im Juni zum großen Geburtstagsfest.

Wie wird das Dorf in Zukunft aussehen?

Dass in diesem Zuge auch der Straßenbelag in Hattnau saniert werden soll, ist ebenfalls schon beschlossene Sache. Das betrifft den Bereich vom Feuerwehrhaus bis zum neuen Dorfplatz und wird die Gemeinde rund 100.000 Euro kosten.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat grünes Licht für die Sportplatzsanierung in Hengnau gegeben. 120.000 Euro will Wasserburg dazu beisteuern, dass auf dem verdichteten Gelände der Ball wieder richtig rollt. Schließlich trainieren hier verschiedene Fußballmannschaften des TSV und es finden Spiele gegen andere Vereine statt.

Zu den großen Wasserburger Projekten zählt auch der neue Flächennutzungsplan samt integriertem Landschaftsschutzplan. Beantwortet er doch die Frage, wie Wasserburg mit seinen Ortsteilen in Zukunft aussehen soll. Gleichzeitig ist er auch ein Leitbild der gemeindlichen Entwicklung für die nächsten zehn bis 15 Jahre.

Der neue Plan sieht im Wasserburg der Zukunft mehr Flächen zum Wohnen in allen Ortsteilen, mehr Platz für das Gewerbe, zusätzliche Streuobstwiesen, einen Wohnmobilstellplatz sowie größere Auffangparkplätze für eine Halbinsel mit weniger Verkehr vor. Nachdem der Gemeinderat ihn kürzlich beschlossen hatte, liegt er aktuell noch beim Landratsamt zur Genehmigung.

Bei den Betreuungsgebühren kommt es zum Kompromiss

Für jede Menge Aufregung sorgte im Sommer die Ankündigung der Gemeinde, dass sie nach elf Jahren zum ersten Mal die Betreuungsgebühren in den Wasserburger Kindereinrichtungen anheben wolle. Sowohl der Wasserburger Finanzausschuss als auch der Gemeinderat und zudem die staatliche Rechnungsprüfung des Landratsamtes hatten dies angemahnt.

Daher wollte die Wasserburger Verwaltung die Elterngebühren massiv anheben, teilweise sogar um das Doppelte. Ein Vorhaben, das vehemente Proteste von Seiten der Eltern hervorrief. Die Folge war, dass Bürgermeister Harald Voigt bereits vor der Gemeinderatssitzung und der Gemeinderat darüber hinaus noch während der Sitzung nachjustiert haben. Letztendlich einigte sich das Gremium auf einen Kompromiss.

Dass die Gemeinde grundsätzlich viel für ihre jüngsten Mitbürger tut, zeigte sich beim Einweihungsfest des Kinderhauses Hattnau. Zwar ist die Einrichtung bereits im vergangenen Jahr fertig geworden und auch schon in Betrieb gegangen, allerdings konnte der neue Kindergartenanbau damals wegen der Corona-Pandemie nicht offiziell und feierlich eingeweiht werden, was eben heuer nachgeholt wurde. Trotzdem fehlten in Wasserburg im Herbst 20 Krippenplätze. Die Gemeinde will nachjustieren und im Frühjahr Räume für eine weitere Gruppe anmieten.

Klimaschutzleitbild wird verschärft

Wegen Corona verschoben hatte sich auch die Skulptura. Dafür war sie ein voller Erfolg. Bei der Skulpturenausstellung nahmen heuer 30 internationale Künstler mit 90 Skulpturen im öffentlichen Raum und 50 in Innenräumen teil. Damit fand in Wasserburg die größte temporäre Skulpturenausstellung im deutschsprachigen Raum statt.

Überhaupt konnten heuer wieder alle beliebten Veranstaltungen stattfinden. Vom Abendmarkt, über die Promenadenkonzerte bis hin zum Weihnachtsmarkt. Nur die geplante Jubiläumsfeier zu 150 Jahren Schifffahrt musste abgesagt werden, weil sie mitten in den Pfingstferien stattfinden sollte, aber viele Helfer im Urlaub waren.

Bereits zum dritten Mal gab es 2022 vor Wasserburg ein Rave auf dem Bodensee.

Zu guter Letzt ist die Gemeinde auch in Sachen Klimaschutz nicht untätig geblieben. Abgesehen davon, dass der Gemeinderat dem aktualisierten und verschärften Klimaschutzleitbild der Gemeinde zugestimmt hat, das das Energieteam in Zusammenarbeit mit den Bürgern und der Eza ausgearbeitet hatte, ist Wasserburg zudem mit dem European Energy Award in Gold ausgezeichnet worden. Und zwar als einzige Gemeinde in ganz Bayern.

Zum Schutz des Klimas, aber auch wegen der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise, hat die Gemeinde ihre Bemühungen noch verstärkt. So hat sie die Wassertemperatur des Aquamarins von 28 Grad auf 26 Grad abgesenkt und den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Parkplatz des Aquamarins beschlossen. Darüber hinaus befasst sie sich gerade damit, entweder eine Energiegenossenschaft oder eine GmbH zu gründen, um die Energieversorgung, sei es Strom oder Wärme, auf eigenständige Füße zu stellen. Schon allein deswegen verspricht das neue Jahr für Wasserburg spannend zu werden.

