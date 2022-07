Wasserburg legt nach

Wasserburg legt mit seinem neuen Klimaleitbild in Sachen Klimaschutz nach. Dabei handelt es sich nicht um eine komplett neue Klimastrategie, die die seit Jahren energiepolitisch engagierte Gemeinde fahren will, sondern um ein Konzept, das auf dem bisherigen aufbaut, es ergänzt und gleichzeitig an die neuen Herausforderungen anpasst.

Der Wasserburger Bauausschuss hatte seine Empfehlung dafür bereits abgegeben, jetzt, nach der jüngsten Gemeinderatssitzung ist es beschlossene Sache: Wasserburg hat nun ein aktualisiertes Klimaleitbild nach dem die Gemeinde handeln will. Zudem will sie damit ihren Goldstatus beim European Energy Award (EEA) verteidigen, den Wasserburg seit 2017 hat.

Ausgangspunkt dazu war die Erkenntnis, dass all das, was bisher getan wurde nicht ausreichend war, um das Klima wirklich zu schützen. Oder, wie Energieberater Günther Edeler auf der Bauausschusssitzung sagte, „die CO2 Emissionen sind nicht wirklich gesunken“. Stattdessen seien die Herausforderungen in den letzten Jahren immer größer geworden und die Erfordernisse und die Dringlichkeit zur konsequenten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen hätten auch für Wasserburg drastisch zugenommen. In einem groß angelegter Workshop mit Vertretern des Wasserburger Energieteams, dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza), der Gemeinde, des Gemeinderates und Bürgern im April sowie einer Online-Bürgerbefragung im Mai sei dann Vision eines weitgehend CO2-neutralen Wasserburg ausgearbeitet worden, welche Ziele die Gemeinde verfolgen und mit welcher Strategie sie diese erreichen will, erklärte Edeler. Letztendlich war die Erkenntnis die, dass angesichts der fortschreitenden Klimakrise mehr getan werden muss als bisher.

Möglichkeiten bei seinem bisherigen Klimaschutzkonzept aus dem Jahre 2014 nachzulegen, hat Wasserburg allemal. Sowohl im Bereich der Umweltwärme, der Photovoltaik und beim Verkehr gibt es jede Menge Einsparpotential. So ging etwa das alte Konzept bei der Umweltwärme davon aus, dass nur ein geringer Teil der Wasserburger Wohnhäuser mit Erdwärme beheizt werden könne. „Hier hat seither ein grundlegender Wandel stattgefunden“, sagte Edeler und verdeutlichte, dass die oberflächennahe Geothermie mittels Erdsonden heutzutage nahezu im gesamten Gemeindegebiet möglich sei. Ähnlich sei es bei der Photovoltaik. Auch hier hat sich eine Entwicklung vollzogen, wonach nicht mehr nur nach Süden orientierte Dachflächen für die Stromgewinnung geeignet sind, sondern auch Ost-West gerichtete Dächer. Zudem bedarf es heute weniger Fläche für lohnende Stromerträge als früher.

Einsparpotential, sogar bis zu 70 Prozent, gibt es auch im Verkehr. Allein durch den Umstieg auf Elektroautos ließe sich 60 Prozent des Endenergieverbrauchs einsparen, erklärte Edeler, wobei er einräumte, dass die Verbrennerautos nicht komplett ersetzt werden könnten. Ziel müsse jedoch sein, dass jedes Jahr 100 Fahrzeuge elektrifiziert würden und dass die Anzahl der Wasserburger Autos pro Jahr um mindestens 30 reduziert würden. Denn in Wasserburg sei, so veranschaulichte Edeler, „die PKW-Anzahl höher als im Bundesdurchschnitt“. Gleichzeitig müsse die Gemeinde und die Politik aber auch dafür sorgen, dass es Alternativen zum Auto gebe, wie etwa mehr und bessere Rad- und Fußwege oder ÖPNV-Anbindungen. Erste Schritte von Seiten der Gemeinde seien deshalb eine weitgehend autofreie Halbinsel, eine Busanbindung für Reutenen und die Fuggersiedlung, mehr E-Ladetankstellen im öffentlichen Raum, die Einrichtung von Dorftaxen oder Mitfahrbänken.

Mit gutem Beispiel in allen Bereichen soll die Gemeinde vorangehen und alle gemeindeeigenen Gebäude treibhausgasneutral betreiben. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gehört zu jenen Maßnahmen, die die Gemeinde ergreifen kann.

Aber die Gemeinde kann noch viel mehr tun, um die anvisierte Treibhausgasneutralität zu befeuern. Etwa mittels einer Neubaurichtlinie dafür zu sorgen, dass jeder Neubau klimaneutral betrieben wird. „Ich heize mit einer Wärmepumpe und reduziere die Energie mit einer Photovoltaikanlage“, veranschaulichte Edeler, wie ein klimaneutral betriebenes Gebäude aussehen würde. Da eine Gemeinde im privaten Bereich nicht ohne weiteres eingreifen kann, schlug Edeler vor, dass Wasserburg künftig Grundstücke kaufen solle um sie dann unter der Maßgabe des klimaneutralen Bauens wieder zu verkaufen.

Auch was die Photovoltaik betrifft, kann die Gemeinde Vorbild sein. „Jedes geeignete Dach sollte genutzt werden“, betonte Edeler und schlug zudem vor auch Parkplätze mit entsprechenden Anlagen auszustatten. Dies hätte den Nebeneffekt, dass Autos an heißen Sommertagen im Schatten stünden. Ein denkbarer Standort für noch mehr Anlagen seien zudem Flächen entlang der Bahnlinie. Um die Klimaziele zu erreichen gelte es grundsätzlich jedes Jahr einen Quadratmeter Photovoltaik pro Einwohner zu installieren.

Und um den Wärmeverbrauch bis zum Jahr 2045 um mindestens auf die Hälfte als bisher zu senken, müssen mindestens 18 Gebäude in Wasserburg pro Jahr energetisch saniert und mit Erdwärme und Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Weiter müssten bei mindestens 15 Gebäuden die Heizanlage durch Erdwärme oder Pellets ersetzt werden. Überall hier muss deswegen die Gemeinde fördernd tätig werden und sowohl Informationen und Beratungen anbieten als auch Anreize schaffen.

Letztendlich stimmte der Gemeinderat dem neuen Klimaleitbild mit vier Gegenstimmen zu. Allerdings will er die Ziele nicht bis 2035 umgesetzt wissen, wie im Konzept vorgeschlagen, sondern schon 2028. Zumindest jene, die die Gemeinde betreffen. Denn schließlich will sie Vorreiter sein.

Info: Das Klimaleitbild der Gemeinde Wasserburg gibt es zum Herunterladen unter: https://gemeinde.wasserburg-bodensee.de/european-energy.award/