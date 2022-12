Zwei Erzieherinnen auf einmal haben gekündigt: Wasserburgs Betreuungsproblem verschärft sich weiter

Eigentlich wollte Wasserburg im kommenden Jahr eine neue Krippengruppe einrichten. Doch anstatt sich zu entspannen, verschärft sich die Betreuungssituation in der Seegemeinde nun erst einmal. Denn jetzt haben auch noch zwei Erzieherinnen gekündigt. Betroffen sind 13 Krippenkinder.

Es gibt keine Gemeinde am bayerischen Bodensee, in der so viele Krippenkinder keinen Platz bekommen haben, wie in Wasserburg. Die Gemeinde bräuchte eigentlich fast doppelt so viele Plätze, wie sie derzeit hat. 20 Kleinkinder, die einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben, stehen auf der Warteliste. Für sie gibt es derzeit keinen Platz in einer Wasserburger Einrichtung.

Zum Vergleich: In den anderen Gemeinden rund um Lindau sind in diesem Jahr nur vereinzelt Krippenkinder nicht untergekommen. In der Stadt Lindau warten Stand Ende Oktober 15 Kleinkinder auf einen Betreuungsplatz.

Notbetreuung ab dem 9. Januar

In Wasserburg wird es nun für die Betreuung von 13 weiteren Kleinkindern eng. „Zwei Mitarbeiterinnen der Krippe in Hattnau haben gekündigt“, sagt Harald Voigt, Bürgermeister von Wasserburg, im Gespräch mit der LZ. Die beiden Frauen hören schon zum Jahresende auf – dabei hatten sie erst vor kurzem angefangen, in der Kita zu arbeiten.

Wir versuchen, eine Notbetreuung einzurichten. Harald Voigt, Bürgermeister von Wasserburg

Trotzdem öffne die Hattnauer Krippe nach Weihnachten erst einmal wie geplant am 9. Januar wieder. Allerdings nur noch mit einer anstelle von drei Erzieherinnen, wie Voigt erklärt. „Wir versuchen, eine Notbetreuung einzurichten.“ Dafür müssten dann Erzieherinnen der Kindergartenkinder in der Krippe aushelfen.

Wie lange dieser Ausnahmezustand andauern soll, ist völlig unklar. Die beiden offenen Stellen sind laut Voigt bereits ausgeschrieben. Doch die Personalsituation ist angespannt. Ob und wann sich Erzieherinnen für eine Stelle in Wasserburg bewerben, kann keiner sagen.

Mietvertrag noch immer nicht unterschrieben

Das gilt aber auch für die neue Krippengruppe, die Wasserburg für diejenigen Kinder einrichten wollte, die bislang noch gar nicht betreut werden können. Bisher gibt es in Wasserburg zwei Krippengruppen: Die in Hattnau und eine in Hege. Insgesamt sind in den beiden Wasserburger Teilorten 26 Krippenkinder untergebracht.

20 weitere stehen auf den Wartelisten der Einrichtungen, wie eine Recherche vor ein paar Wochen ergab. Zum Teil haben deren Eltern im Gespräch mit der LZ bereits angedroht, von ihrem Rechtsanspruch Gebrauch zu machen und die Betreuung ihres Kindes einzuklagen.

Um wenigstens einen Teil der Kinder auf der Warteliste unterzubringen, plant die Gemeinde eine neue Krippengruppe. Ende Oktober sagte Bürgermeister Voigt noch, die Eröffnung sei Anfang März geplant, nun rechnet die Gemeinde mit Anfang April. Wo die Gruppe genau entstehen soll, verrät er noch immer nicht, denn die Verträge für die Räume seien noch immer nicht unterschrieben.

„Wir stehen kurz vor dem Mietvertrag“, versichert der Bürgermeister. Doch erst, wenn dieser unterzeichnet sei, könne die Gemeinde sich auf Personalsuche für die neue Gruppe begeben. Vorausgesetzt, das Loch in der Personaldecke in Hattnau ist bis dahin gestopft.