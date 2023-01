Wasserburg erholt sich von der Pandemie

Rund 200 Gäste, darunter 60 Ehrengäste aus nah und fern, haben beim Neujahrsempfang ihre Verbundenheit mit Wasserburg gezeigt. So interpretierte zumindest Bürgermeister Harald Voigt ihr Kommen sowie das damit bekundete Interesse an der Gemeinde. Zumal der Bürgermeister in seiner Neujahrsansprache weniger nach vorn, sondern vor allem zurückschaute und den Gästen einen Rückblick auf das Geleistete gab.

„Jeder einzelne, der heute hier ist, zeigt: Ja, ich fühle mich mit Wasserburg verbunden“, betonte Bürgermeister Harald Voigt im Übergang zwischen dem offiziellen und dem gesellschaftlichen Teil des Neujahrsempfangs in der Wasserburger Sumserhalle. Er freute sich über diese Wertschätzung.

Bürgermeister Harald Voigt hält vor gut 200 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Vereinen, Ehrenamt und Gesellschaft seine Neujahrsrede. (Foto: Isabel de Placido)

Für den seit 2020 amtierenden Bürgermeister war es der erste Neujahrsempfang. Zusammen mit dem zweiten Bürgermeister Thomas Baumgartner und der dritten Bürgermeisterin Beate Messmer hatte Voigt jeden einzelnen Gast per Handschlag begrüßt.

Viele Politiker sind zu Gast

Gekommen waren neben den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden auch die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (CDU/CSU) sowie die Landtagsabgeordneten Leopold Herz (Freien Wähler) und Eric Beißwenger (CSU) sowie dessen Vorgänger Eberhard Rotter und Ulrich Pfanner in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetages, die Geistlichkeit, der ehemalige Wasserburger Bürgermeister Thomas Eigstler und natürlich jede Menge Wasserburger.

Denn schließlich ist der Neujahrsempfang nicht nur ein politischer Höhepunkt im Wasserburger Gemeindeleben, sondern, wegen des Beisammenseins, auch ein gesellschaftlicher und, wegen der Wasserburger Streichmusik, die ihn musikalisch umrahmt, obendrein noch ein kultureller.

In seiner Neujahrsansprache blickte Voigt zurück, auf eine Zeit, in der Distanz, Abstand, Homeoffice, Homeschooling, Maske, Testung und Impfung Alltag geworden waren. Ebenso erinnerte er daran, was sich in der jüngsten Vergangenheit in der Gemeinde alles getan hat.

Dabei nannte er als besondere Errungenschaften das neue Kinderhaus in Hattnau, den Flächennutzungsplan, die Pumpenanlage im Aquamarin, die neuen Fahrradständer auf der Halbinsel und am Friedhof, den Einbau von Lüftungsgeräten in der Schule und die Sanierung der Wasserübergabestation an der Schabhalde.

Was 2023 in Wasserburg ansteht

Auf den Weg gebracht hat der Gemeinderat zudem die Dorfplatzgestaltung in Hattnau, zu dessen Einweihung samt Jubiläumsfest Voigt für den 16. Juli einlud. In Zusammenhang mit der ebenfalls bereits beschlossenen Fußballplatzsanierung in Hengnau kündigte er an, dass sich der Gemeinderat im Laufe dieses Jahres mit Nutzungsgebühren für die Sumserhalle befassen werde.

Besonders erfreut zeigte sich der Bürgermeister über die jüngste Skulptura, die die „größte Skulpturenausstellung im deutschsprachigen Raum“ war. Zudem freute ihn, dass sich Wasserburg auch touristisch wieder von der Corona-Pandemie erholt und sich an die Zahlen von vor der Pandemie annähert.

Auch finanziell gesehen steht Wasserburg gut da, versicherte der Bürgermeister und präsentierte den Gästen ein Gesamtrechnungsergebnis von rund 970.000 Euro. Zudem habe die Gemeinde allein im vergangenen Jahr Förderungen in Höhe von insgesamt 2,65 Millionen Euro erhalten. Kein Wunder also, dass noch in diesem Monat mit der Kanalsanierung der Halbinsel ein Projekt startet, das nicht nur nachhaltig ist, sondern zugleich auch den Startschuss für die lang geplante Halbinselsanierung bedeutet.

„Ich bitte die Anwohner um Verständnis für die Bauarbeiten“, warb Voigt und sagte: „Wir können seitens der Verwaltung nur an alle appellieren, nicht die Notwendigkeit oder den Zeitraum der Maßnahme in Frage zu stellen, sondern das Ergebnis zu sehen.“

Warum Energie und Zusammenhalt zentral bleiben

So wie dieses Projekt Auswirkungen auf die Zukunft hat, hat es auch Wasserburgs jahrelanges energiepolitisches Engagement, mit dem die Gemeinde erst auf die Klimakrise und aktuell auch noch auf die Energiekrise reagiert. Im vergangenen Jahr hat Wasserburg sogar als einzige Gemeinde Bayerns den European Energy Award in Gold verliehen bekommen.

Am Ende seiner Rede verdeutlichte Voigt, dass sowohl die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, als auch die Pandemie speziell für Wasserburg bedeute, die Klimastrategie vor Ort auszubauen, mit der Pandemie leben zu lernen, und vor allem den Frieden in Europa zu stärken und für Freiheit und Menschenrechte einzutreten: „An jedem Ort, auch hier in Wasserburg und jeder ist dazu aufgerufen.“ Voigt appellierte in diesen Zeiten der Unsicherheiten, Krisen und Herausforderungen, den „Zusammenhalt“ zu suchen.

Das fanden auch Wittmann, Beißwenger, Herz und Pfanner, die in ihren Gastreden allesamt um Zuversicht warben. Jede Menge Zeit zum Austausch blieb den Gästen nach dem offiziellen Teil bei einem Gläschen Wasserburger Wein und Brezeln in der festlich geschmückten Sumserhalle.