Wasserburg bekommt den European Energy Award

Die Gemeinde Wasserburg erhält den European Energy Award. 29 kommunale Akteure aus verschiedenen europäischen Ländern haben vor Kurzem an dem von Klima-Agence und EEA organisierten Event in Luxemburg teilgenommen, um ihre Auszeichnung entgegenzunehmen. Auch der erste Bürgermeister von Wasserburg, Harald Voigt, sowie Florian Strößenreuther vom Energieteam aus Wasserburg waren persönlich vor Ort. Das berichtet die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben.

„Der European Energy Award zeigt, was Gemeinden in Sachen Klimaschutz und Energiewende leisten können“, betont die Präsidentin des internationalen Vereins EEA, Gudrun Heute-Bluhm. Die vorbildliche Arbeit der Gemeinden sei das Fundament, auf dem die europäische Klimapolitik auf lokaler und regionaler Ebene aufbaut, und der European Energy Award Gold würdige die Anstrengungen von stark engagierten Gemeinden. „Klimaneutralität in Europa kann nur mit der kommunalen Ebene erreicht werden und wir hoffen, dass die Europäische Kommission den Wert dieses erprobten Auszeichnungsinstruments erkennt und würdigt“, so die EEA-Präsidentin weiter.

Von den über 1700 am EEA teilnehmenden Kommunen mit einer Gesamtbevölkerung von über 70 Millionen Einwohnern wurden im Jahr 2022 71 europäische Kommunen mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung in Luxemburg erhielten 29 anwesende Gemeinden aus Österreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und dem Gastgeberland in Anwesenheit der luxemburgischen Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, Joëlle Welfring, und dem Minister für Energie, Claude Turmes, sowie der EEA-Präsidentin, Gudrun Heute-Bluhm, ihre European Energy Award Gold-Zertifizierung.

Die Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, Joëlle Welfring, erinnert daran, dass „der Schutz des Klimas eine gemeinsame Verantwortung ist. Es ist wichtig, dass die auf nationaler Ebene verkündeten Ambitionen auf lokaler und regionaler Ebene umgesetzt werden, dass die Umsetzung konkreter Maßnahmen vor Ort beschleunigt wird. Der European Energy Award, der die Grundlage für unseren Klimapakt mit den Gemeinden bildet, ist das ideale Instrument, um die Gemeinden bei diesem Prozess zu unterstützen. Ich gratuliere insbesondere den Gemeinden, die in diesem Jahr 2022 die Gold-Zertifizierung erhalten haben.“ Bürgermeister Harald Voigt bedankte sich für die Auszeichnung und betonte, dass diese Zielsetzungen nur gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern umgesetzt werden können. „Mein besonderer Dank gilt dem Gemeinderat für die wegweisenden Entscheidungen und dem örtlichen Energieteam für die konstruktive Zusammenarbeit“, so Voigt. Wasserburg hat nach 2017 nun zum zweiten Mal die Auszeichnung in Gold erhalten.

Energieminister Claude Turmes wies seinerseits auf die aktuellen Herausforderungen hin: „Die Gemeinden sind wichtige Akteure der Energiewende. Die aktuelle Krise zeigt uns, dass alle Anstrengungen im Bereich der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien und der Begrünung von Städten und Dörfern bereits heute helfen, den Klimaschutz zu erhöhen, unsere Städte und Dörfer bewohnbarer zu machen und die Energiekosten zu senken. Wir müssen also auf diesem Weg weitergehen und unsere Gemeinden bei ihrem Engagement für den Klimaschutz unterstützen.“

Im Vorfeld der Preisverleihung wurden für die rund 160 Teilnehmenden Workshops zu den Themen Klimaneutralität, Herausforderungen der Energiekrise für Gemeinden, nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft veranstaltet, heißt es im Bericht der Gemeindeverwaltung abschließend.