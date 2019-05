Wasserburg bald voller Kunstwerke

Die Aufbauarbeiten für die 15. Skulptura gehen in den Endspurt, die letzten Kunstwerke sind angeliefert und werden vollends aufgestellt und fixiert.

Bernd Steinlein, Kurator der Wasserburger Skultpura, eilt zwischen den einzelnen kleinen Baustellen hin und her entlang des Seeufers am Wasserburger Hafen. Hier sieht es aus, als ob die Arbeiten zur Halbinselsanierung voll am Laufen seien. Die findet aber auf absehbare Zeit nicht statt, dafür sind Stein- und Eisenbildhauer mit der Hilfe des Bauhofes der Seegemeinde am Werkeln, damit alles rechtzeitig zur Vernissage fertig ist, außerdem werden die regenfreien Momente gerne genutzt. Steinlein, von der Kälte und dem Regenwetter mit einer kräftigen Erkältung gesegnet, hat sich in dicke Wintersachen eingepackt, denn da will er schon dabei sein, wenn die Ausstellung nach und nach wächst.

Gerade ist der Bagger verschwunden, der den hölzernen Knoten von Egon Digon auf das ihm zugeteilte Podest direkt am Ufer gesetzt hatte. Der Südtiroler Holzbildhauer nennt diesen Knoten „Von der Vernunft zur Freiheit“. In welche Richtung dieser Titel zu sehen ist, lässt er breit grinsend offen. Mit seiner Kunst folgt er einer alten Südtiroler Tradition: „Diese Jahrhundert alte Tradition der Holzbildhauerei muss halt auch die moderne Kunst ertragen“. Im Kuba hat er weitere Werke ausgestellt.

Während der Holzknoten weitgehend fertig ist, warten Ulrich Hochmann und sein Bruder Peter an dem Steinsteg gegenüber des Aquamarins vor dem Gamsgrundstück auf einen Bagger. Der soll „das Rad“, so der treffende Titel dieser Figur,dorthin bringen. Derweil überlegen die beiden, wo genau das Rad stehen soll. „Schön wäre es, wenn es im Laufe der Ausstellung teilweise im Wasser stünde“, findet Steinbildhauer Ulrich, Hochmannseiner schreinernder Bruder bestätigt das. Nach Überlegungen, inwieweit Hochwasser oder Treibholz die aus Jura-Marmor gefertigte Skulptur in gefährden könnte, steht der Entschluss. Hier, nahe dem Ende dieser leicht abschüssigen Strecke, soll das Rad stehen, als ob es ins Wasser rollen wolle. Also bringt der Bagger das mehrere hundert Kilogramm schwere Kunstwerk durchs seichte Wasser an die Stelle. Bernd Steinlein ist zu dieser Zeit schon wieder auf dem Sprung, erstens, um aus der Kälte wegzukommen, zweitens, um bei den anderen zu sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.

Die 15. Skulptura, bei der Kunstwerke am Seeufer der Halbinsel oder am Gamsgrundstück und im weiteren Gemeindegebiet, wie auch im Kuba, dem Kunstbahnhof, ausgestellt werden, startet am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr mit der Vernissage. Während die Skulpturen im Außenbereich bis zum 3. November zu besichtigen sind, dauert die Ausstellung im Kuba bis zum 30. Juni.